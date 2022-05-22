Также нашим бойцам удалось сбить крылатую ракету захватчиков. Враги выпустили ее по Одесщине.

По теме Еще одна замечательная работа оператора "Стугны": вражескую технику уничтожили вместе с оккупантами

Защитники сбили 3 крылатых ракеты

В ОК "Юг" рассказали, что на линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях российские захватчики продолжают боевые действия по занимаемому рубежу. Также они осуществляют усовершенствование фортификационного оборудования своих позиций. В то же время 21 мая оккупанты не создавали новых ударных группировок и не вели активного наступления.

Вместо того (противник – 24 канал) проводил воздушную разведку наших позиций, но в наказание за это потерял беспилотник-разведчик "Орлан-10" точным выстрелом наших бойцов. Та же участь постигла крылатую ракету, направленную перед рассветом на Одесщину,
– отметили в ОК "Юг".

Также украинские защитники нанесли огневое поражение контрольно-наблюдательному пункту одного из ударных формирований россиян в Херсонской области. Так, враг потерял управление подразделениями. В общем, за сутки в результате ракетно-артиллерийских ударов наших бойцов при поддержке авиации, захватчики потеряли:

  • 29 военных,
  • модернизированный танк Т-72Б3,
  • самоходную гаубицу "Мста-С" и другую бронированную технику.

Кроме этого, защитники уничтожили 2 вражеских крупнокалиберных пушки "Гиацинт" и самоходное орудие большой мощности "Пион".

Смотрите обращение представителя ОК "Юг":

Заметьте Очередная попытка россиян перейти через Северский Донец закончилась потерей не менее 1 БТГ

Потери захватчиков в Украине: последние новости

Будет интересно – в МВД сказали, что помогло ВСУ в первые недели войны