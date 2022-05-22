Також нашим бійцям вдалося збити крилату ракету загарбників. Вороги випустили її по Одещині.

До теми Ще одна чудова робота оператора "Стугни": ворожу техніку знищили разом з окупантами

Захисники збили 3 крилаті ракети

В ОК "Південь" розповіли, що на лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях російські загарбники продовжують бойові дії по займаному рубежі. Також вони здійснюють удосконалення фортифікаційного обладнання своїх позицій. Водночас 21 травня окупанти не створювали нових ударних угруповань та не вели активного наступу.

Замість того, (противник – 24 канал) проводив повітряну розвідку наших позицій, але в покарання за це втратив безпілотник-розвідник "Орлан-10" влучним пострілом наших бійців. Та сама доля спіткала крилату ракету, спрямовану перед світанком на Одещину,

– зазначили в ОК "Південь".

Також українські захисники завдали вогневого ураження контрольно-спостережному пункту одного з ударних формувань росіян на Херсонщині. Так, ворог втратив управління підрозділами. Загалом за добу внаслідок ракетно-артилерійських ударів наших бійців за підтримки авіації, загарбники втратили:

29 військових,

модернізований танк Т-72Б3,

самохідну гаубицю "Мста-С" та іншу броньовану техніку.

Окрім цього, захисники знищили 2 ворожі великокаліберні гармати "Гіацинт" та самохідну гармату великої потужності "Піон".

Дивіться звернення представника ОК "Південь":

Зауважте Чергова спроба росіян перейти через Сіверський Донець закінчилася втратою щонайменше 1 БТГ

Втрати загарбників в Україні: останні новини

Від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну ЗСУ ліквідували орієнтовно 28 850 окупантів.

Окрім того, декілька ЗМІ повідомили про знищення в Україні племінника заступника міністра оборони Росії. Мовиться про командира десантно-штурмової роти, капітана Адама Хамхоєва. Цю інформацію оприлюднили в "офіцерському корпусі" Інгушетії.

Протягом 21 травня українські захисники відбили 9 атак ворога на Донбасі. Ще на 4 локаціях наразі тривають бої.

Також ЗСУ вчергове збили російський безпілотник "Орлан-10" та ліквідували понад 20 одиниць техніки, зокрема 5 танків, 4 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки та 2 автомобілі.

Буде цікаво – у МВС сказали, що допомогло ЗСУ у перші тижні війни