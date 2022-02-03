У зятя экс-замглавы налоговой Рубан нашли более 18 миллионов наличными

НАБУ и САП начали расследование производства о вероятном злоупотреблении служебным положением бывшим заместителем главы Государственной налоговой службы Натальей Рубан. Дело в том, что у ее зятя нашли более 18 миллионов гривен наличными.

Следователи выяснили, что близкое окружение Натальи Рубан приобрело немало ценной недвижимости.

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По версии следствия, Рубан якобы способствовала в не проведении проверок у киевских застройщиков и уклонению от уплаты налогов. Во время расследования детективы установили, что муж дочери Рубан Сергей Недилько в 2019 – 2020 годах приобрел у ООО "Декоплюс" машиноместа и одно веломесто в жилом комплексе "Французский бульвар 2" за 6,7 миллиона гривен, которые он впоследствии продавал по уже приближенной к рыночной цене – 31,6 миллиона гривен.

Поэтому детективы НАБУ провели обыск в банковском сейфе, которым пользуется зять экс-замглавы ДПС и нашли там:

более 535 тысяч долларов;

95 тысяч евро;

85 граммов предметов, внешне похожих на золотые слитки;

2 камня, похожих на бриллианты;

8 монет, похожих на золотые.

Как установило следствие, Недилько не имел таких доходов. К тому же он в 2021 году приобрел нежилое помещение стоимостью 5,5 миллиона гривен, а его жена (дочь экс-чиновницы ГНС) – имущественные права в ЖК Signature Residence на сумму более 17 миллионов гривен.

Поэтому НАБУ и САП считают, что указанные средства и другое имущество Недилько получены якобы в результате совершения экс-замглавы ГНС Рубан противоправных действий. Это имущество также признали вещественными доказательствами,

– рассказал журналист Олег Новиков.

Однако следственный судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко отказался наложить на имущество арест. По его мнению, изъятые деньги, золотые слитки, монеты и камни не содержат следов преступления и нет доказательств якобы противоправного их происхождения. Сейчас САП оспаривает это решение в Апелляционной палате ВАКС.

Что известно о Наталье Рубан

Карьера Натальи Рубан началась еще в 90-х годах – она пришла в налоговую, еще когда Азаров ее только создавал. Почти всю свою жизнь Рубан проработала в налоговых разного уровня. Но, попав на должность заместителя председателя ДПС, Рубан привлекла внимание и общественности, и НАПК. Она отчиталась в декларации о покупке двух дорогих объектов недвижимости в 2020 году: огромная квартира, земельные участки, престижные иномарки, драгоценности, это только то, что задекларировано официально.

Полный текст публикации по телеграм-канала NABU Daily by Олег Новиков:

НАБУ и САП расследуют уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением бывшим заместителем главы Государственной налоговой службы Натальей Рубан. По версии следствия, она якобы способствовала в не проведении проверок у киевских застройщиков и уклонению от уплаты налогов.

Детективы НАБУ провели обыск в банковском сейфе, которым пользуется зять экс-замглавы ДПС и нашли там: более 535 тысяч долларов. Как установило следствие, Недилько не имел таких доходов. К тому же он в 2021 году приобрел нежилое помещение стоимостью 5,5 миллиона гривен, а его жена (дочь експосадовиці ГНС) – имущественные права в ЖК Signature Residence на сумму более 17 миллионов гривен.

Поэтому НАБУ и САП считают, что указанные средства и другое имущество Недилько получены якобы в результате совершения экс-замглавы ГНС Рубан противоправных действий. Это имущество также признали вещественными доказательствами.

Однако следственный судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко отказался наложить на имущество арест. По его мнению, изъятые деньги, золотые слитки, монеты и камни не содержат следов преступления и нет доказательств якобы противоправного их происхождения. Сейчас САП оспаривает это решение в Апелляционной палате ВАКС.