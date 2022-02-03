Слідчі з'ясували, що близьке оточення Наталії Рубан придбали чимало коштовної нерухомості.

Важливо Як Кузьміних домовлявся про хабар: у НАБУ опублікували оперативне відео

За версією слідства, Рубан нібито сприяла у не проведенні перевірок у київських забудовників та ухиленню від сплати податків. Під час розслідування детективи встановили, що чоловік доньки Рубан Сергій Неділько у 2019 – 2020 роках придбав у ТОВ "Декоплюс" машиномісця та одне веломісце в житловому комплексі "Французький бульвар 2" за 6,7 мільйона гривень, які він згодом продавав за вже наближеною до ринкової ціною – 31,6 мільйона гривень.

Тому детективи НАБУ провели обшук у банківському сейфі, яким користується зять ексзаступниці голови ДПС і знайшли там:

понад 535 тисяч доларів;

95 тисяч євро;

85 грамів предметів, зовні схожих на золоті злитки;

2 камені, схожих на діаманти;

8 монет, схожих на золоті.

Як встановило слідство, Неділько не мав таких доходів. До того ж він у 2021 році придбав нежитлове приміщення вартістю 5,5 мільйона гривень, а його дружина (дочка експосадовиці ДПС) – майнові права у ЖК Signature Residence на суму понад 17 мільйонів гривень.

Тож НАБУ і САП вважають, що вказані кошти та інше майно Неділька одержані нібито внаслідок вчинення ексзаступницею голови ДПС Рубан протиправних дій. Це майно також визнали речовими доказами,

– розповів журналіст Олег Новіков.

Проте слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко відмовився накласти на майно арешт. На його думку, вилучені гроші, золоті злитки, монети та каміння не містять слідів злочину і немає доказів нібито протиправного їхнього походження. Наразі САП оскаржує це рішення в апеляційній палаті ВАКС.

Що відомо про Наталію Рубан Кар'єра Наталії Рубан почалася ще у 90-х роках – вона прийшла до податкової, ще коли Азаров її лише створював. Майже все своє життя Рубан пропрацювала в податкових різного рівня. Але, потрапивши на посаду заступника голови ДПС, Рубан привернула увагу і громадськості, і НАЗК. Вона відзвітувала у декларації про купівлю двох дорогих об’єктів нерухомості у 2020 році: величезна квартира, земельні ділянки, престижні іномарки, коштовності, це тільки те, що задекларовано офіційно.

Повний текст публікації з телеграм-каналу NABU Daily by Олег Новіков:

НАБУ і САП розслідують кримінальне провадження за фактом імовірного зловживання службовим становищем колишньою заступницею голови Державної податкової служби Наталією Рубан. За версією слідства, вона нібито сприяла у не проведенні перевірок у київських забудовників та ухиленню від сплати податків.

Детективи НАБУ провели обшук у банківському сейфі, яким користується зять ексзаступниці голови ДПС і знайшли там: понад 535 тисяч доларів. Як встановило слідство, Неділько не мав таких доходів. До того ж він у 2021 році придбав нежитлове приміщення вартістю 5,5 мільйона гривень, а його дружина (дочка експосадовиці ДПС) – майнові права у ЖК Signature Residence на суму понад 17 мільйонів гривень.

Тож НАБУ і САП вважають, що вказані кошти та інше майно Неділька одержані нібито внаслідок вчинення ексзаступницею голови ДПС Рубан протиправних дій. Це майно також визнали речовими доказами.

Проте слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко відмовився накласти на майно арешт. На його думку, вилучені гроші, золоті злитки, монети та каміння не містять слідів злочину і немає доказів нібито протиправного їхнього походження. Наразі САП оскаржує це рішення в апеляційній палаті ВАКС.