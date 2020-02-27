В Харькове на рынке "Барабашово" произошли столкновения между коммунальщиками и предпринимателями. Неизвестные подожгли входную арку рынка.

Коммунальщики приехали к рынку для того, чтобы выполнить решение исполкома от 29 января, сообщили в пресс-службе мэрии. Согласно документу, рекламная конструкция является незаконной.

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Стычки произошли между предпринимателями, которые выступают против строительства новой дороги, и группой людей в камуфляже, которые обеспечивали демонтаж арки. Пострадали 3 человека. Среди предпринимателей есть люди, которые получили ожоги глаз от распыленных газовых баллончиков, а также те, кого избили арматурой.

Про какой дороге идет речь?

5 сентября 2019 года городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что муниципальная власть рассматривает возможность строительства новой дороги, которая соединит Салтовку с центром города.



16 октября 2019 Харьковский горсовет утвердил строительство этой дороги, несмотря на протест предпринимателей из ТЦ "Барабашово", которые пикетировали сессию, чьи торговые павильоны будут "отселены" в связи со строительством дороги. Кернес заверил, что все предприниматели получат новые торговые места.

На месте происшествия сейчас находятся несколько сотен человек. Сносом арки руководит первый вицемер Игорь Терехов.

В Харькове на "Барабашово" произошли столкновения, подожгли входную арку: видео

Столкновения в Харькове: видео

На место происшествия уже прибыли правоохранители. Как сообщают местные телеграмм-каналы, неизвестных мужчин, которые окружили въезд на рынок, погрузили в автобус и куда-то повезли. Нацполиция не сообщает о задержанных.

На "Барабашово" приехали силовики: видео

Обратите внимание! Из-за неспокойной ситуации на "Барабашово" образовались пробки вблизи Французского бульвара, Студенческой и Тюринской улиц.

Впоследствии на место происшествия приехал мэр Харькова Геннадий Кернес. Его встретили криками "Ганьба!".

Я хочу сказать предпринимателям, что вы как работали, так и будете работать. Предприниматели получат новые торговые места,

– заверил Кернес.

Кроме того, председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер назвал недопустимыми столкновения и силовое противостояние. Он намерен сообщить о ситуации Владимиру Зеленскому.

Как сообщают местные телеграм каналы, по состоянию на 13:40 ситуация на рынке "Барабашово" остается спокойной.

Реакция полиции

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что правоохранители приехали на место происшествия для "обеспечения общественного порядка и безопасности граждан"

По словам правоохранителей, на территории рынка "Барабашово" произошли столкновения между частными предпринимателями и муниципальной охраной. Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ.



Полиция на территории рынка "Барабашово" / Фото пресс-службы полиции