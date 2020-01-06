У канадского самолета во время взлета отлетело шасси: потрясающее видео

Самолет канадских авиалиний был вынужден совершить экстренную посадку сразу после взлета. Все потому, что у него оторвалось колесо шасси. Инцидент снял один из пассажиров.

Инцидент произошел с лайнером Bombardier Dash 8, сообщили в CBC.

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Самолет должен был совершить рейс по маршруту Монреаль – Сеген. Известно, что после инцидента самолет был вынужден еще час кружить над аэропортом, чтобы использовать топливо. Ведь если этого не сделать, то топливные баки могут привести к пожару во время экстренной посадки.

Всего на борту находились 52 человека, никто из пассажиров не пострадал. Один из них даже снял инцидент. На видео видно пламя, которое выходит из колеса перед взлетом. Пассажир отметил, что колесо кажется нормальным, однако уже через несколько секунд оно отпадет с посадочного механизма.

Смотрите видео: у канадского самолета во время взлета отлетело шасси

В заявлении компании сообщили, что опытные пилоты полностью контролировали самолет и они умеют правильно реагировать на подобные ситуации.

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