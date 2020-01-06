У канадського літака під час зльоту відлетіло шасі: приголомшливе відео

Літак канадських авіаліній був змушений здійснити екстрену посадку одразу після зльоту. Все через те, що у нього відірвалося колесо шасі. Інцидент зафільмував один з пасажирів.

Інцидент стався з лайнером Bombardier Dash 8, повідомили у CBC.

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Літак повинен був здійснити рейс за маршрутом Монреаль – Сеген. Відомо, що після інциденту літак був вимушений ще годину кружляти над аеропортом, аби використати паливо. Адже якщо цього не зробити, то паливні баки можуть спричинити пожежу під час екстреної посадки.

Загалом на борту перебували 52 людини, жоден з пасажирів не постраждав. Один з них навіть зафільмував інцидент. На відео видно полум'я, яке виходить з колеса перед злетом. Пасажир зауважив, що колесо здається нормальним, однак вже за декілька секунд воно відпаде з посадкового механізму.

Дивіться відео: у канадського літака під час зльоту відлетіло шасі

У заяві компанії заявили, що досвідчені пілоти повністю контролювали літак і вони вміють правильно реагувати на подібні ситуації.

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