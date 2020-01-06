23:08
6 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Вікенд Путіна у компанії брутальних чоловіків. Ментовські ігри
      Вєсті Кремля
      16:43, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Хто врятує Дубінського. Савченко шукає роботу
      Вєсті.UA
      18:05, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      У канадського літака під час зльоту відлетіло шасі: приголомшливе відео

      484 Читать новость на русском
      У Канадського літака під час зльоту відлетіло шасі / www.mro-network.com

      Літак канадських авіаліній був змушений здійснити екстрену посадку одразу після зльоту. Все через те, що у нього відірвалося колесо шасі. Інцидент зафільмував один з пасажирів.

      Інцидент стався з лайнером Bombardier Dash 8, повідомили у CBC.

      До теми: Літак, що летів до Львова, здійснив екстрену посадку через несправність: деталі

      Літак повинен був здійснити рейс за маршрутом Монреаль – Сеген. Відомо, що після інциденту літак був вимушений ще годину кружляти над аеропортом, аби використати паливо. Адже якщо цього не зробити, то паливні баки можуть спричинити пожежу під час екстреної посадки.

      Загалом на борту перебували 52 людини, жоден з пасажирів не постраждав. Один з них навіть зафільмував інцидент. На відео видно полум'я, яке виходить з колеса перед злетом. Пасажир зауважив, що колесо здається нормальним, однак вже за декілька секунд воно відпаде з посадкового механізму.

      Дивіться відео: у канадського літака під час зльоту відлетіло шасі

      У заяві компанії заявили, що досвідчені пілоти повністю контролювали літак і вони вміють правильно реагувати на подібні ситуації.

      Більше про найбільш безпечні авіакомпанії 2019 року – читайте тут.

      Перша їжа дитини визначає імунітет на все життя: дослідження
      сьогодні
      4746
      Автор: Северин Трач
      Теги: авіація Канада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Головні новини 6 січня: українці святкують Різдвяний Святвечір, скандал з російською блогеркою
      Ірина Кошанська 938
      сьогодні , 20:30 "Слуги народу" взялися за зміни: найочікуваніші голосування в 2020 році
      Анна Калюжна 963
      сьогодні , 19:11 Це дуже крутий бойовик: відверте інтерв'ю "кіборга" про оборону Донецького аеропорту
      Віталій Дейнега 936
      сьогодні , 18:00 Шматки металобрухту замість надійного кріплення: скандальне відкриття Шулявського мосту
      Дмитро Гнап 3159
      сьогодні , 16:03 У Путіна закінчився термін, коли він міг піти мирно: ексклюзивне інтерв'ю з Яковиною
      Олена Трибушна 2841
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук