В Киеве в автомобиле нашли застреленного мужчину

В Шевченковском районе Киева неизвестные застрелили местного жителя. Тело погибшего нашли в автомобиле Hyundai.

Об этом сообщила ТСН со ссылкой на собственные источники.

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05 июля в 13:10 в Шевченковском районе на улице в автомобиле Hyundai найден мертвым с огнестрельным ранением грудной клетки местный житель, 1977 года рождения

– говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента сейчас устанавливаются полицией.

Напомним, что ранее сотрудники полиции задержали 41-летнего Александра Танасийчука, которого разыскивали по подозрению в жестоком убийстве женщины, тело которой обнаружили в лифте дома.