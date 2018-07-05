В Киеве в автомобиле нашли застреленного мужчину
В Шевченковском районе Киева неизвестные застрелили местного жителя. Тело погибшего нашли в автомобиле Hyundai.
Об этом сообщила ТСН со ссылкой на собственные источники.
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05 июля в 13:10 в Шевченковском районе на улице в автомобиле Hyundai найден мертвым с огнестрельным ранением грудной клетки местный житель, 1977 года рождения
– говорится в сообщении.
Другие подробности инцидента сейчас устанавливаются полицией.
Напомним, что ранее сотрудники полиции задержали 41-летнего Александра Танасийчука, которого разыскивали по подозрению в жестоком убийстве женщины, тело которой обнаружили в лифте дома.
Источник: 24 Канал
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