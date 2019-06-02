У Коломойского будет доступ ко всему, – Atlantic Council о главном охраннике Зеленского

Решение Владимира Зеленского назначить Максима Донца начальником Службы безопасности президента вызвало резкую реакцию у аналитиков центра "Атлантический Совет".

Такой указ является непрофессиональным, об этом написала эксперт Atlantic Council в Вашингтоне Мелинда Гаринг на своей странице в Twitter.

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По информации СМИ, Максим Донец – бывший охранник олигарха Игоря Коломойского.

Досадный непрофессионализм в Украине: Зеленский назначает человека Коломойского своим телохранителем. Это означает, что у Коломойского будет доступ ко всему. Тупо, тупо, тупо,

– прокомментировала она.

Amateur hour in Ukraine: Zelenskiy appoints Kolomoisky guy as top bodyguard. Means Kolomoisky will have access to everything. Dumb, dumb, dumb. https://t.co/EVI6C7PLUo — Melinda Haring (@melindaharing) May 31, 2019

Указ о назначении Донца появился на сайте президента Украины 29-го мая. Донец постоянно начал сопровождать Зеленского после того, как тот заявил о намерении баллотироваться в президенты.

Также Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея. Тот подал соответствующий рапорт еще 22 мая. Заниматься этим ведомством теперь будет Алексей Оцерклевич – подполковник ВСУ и участник боев за Донецкий аэропорт.



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