У Коломойського буде доступ до всього, – Atlantic Council про головного охоронця Зеленського
Рішення Володимира Зеленського призначити Максима Донця начальником Служби безпеки президента викликало різку реакцію в аналітиків центру "Атлантична Рада".
Такий указ є непрофесіональним, про це написала експертка Atlantic Council у Вашингтоні Мелінда Гарінг на своїй сторінці у Twitter.
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За інформацією ЗМІ, Максим Донець – колишній охоронець олігарха Ігоря Коломойського.
Прикрий непрофесіоналізм в Україні: Зеленський призначає людину Коломойського своїм тілоохоронцем. Це означає, що у Коломойського буде доступ до всього. Тупо, тупо, тупо,
– прокоментувала це вона.
Указ про призначення Донця було з'явився на сайті президента України 29-го травня. Донець постійно почав супроводжувати Зеленського після того, як той заявив про намір балотуватися у президенти.
Також Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Управління державної охорони Валерія Гелетея. Той подав відповідний рапорт ще 22 травня. Опікуватиметься тепер цим відомством Олексій Оцерклевич – підполковник ЗСУ і учасник боїв за Донецький аеропорт.
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