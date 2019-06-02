У Коломойського буде доступ до всього, – Atlantic Council про головного охоронця Зеленського

Рішення Володимира Зеленського призначити Максима Донця начальником Служби безпеки президента викликало різку реакцію в аналітиків центру "Атлантична Рада".

Такий указ є непрофесіональним, про це написала експертка Atlantic Council у Вашингтоні Мелінда Гарінг на своїй сторінці у Twitter.

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За інформацією ЗМІ, Максим Донець – колишній охоронець олігарха Ігоря Коломойського.

Прикрий непрофесіоналізм в Україні: Зеленський призначає людину Коломойського своїм тілоохоронцем. Це означає, що у Коломойського буде доступ до всього. Тупо, тупо, тупо,

– прокоментувала це вона.

Amateur hour in Ukraine: Zelenskiy appoints Kolomoisky guy as top bodyguard. Means Kolomoisky will have access to everything. Dumb, dumb, dumb. https://t.co/EVI6C7PLUo — Melinda Haring (@melindaharing) May 31, 2019

Указ про призначення Донця було з'явився на сайті президента України 29-го травня. Донець постійно почав супроводжувати Зеленського після того, як той заявив про намір балотуватися у президенти.

Також Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Управління державної охорони Валерія Гелетея. Той подав відповідний рапорт ще 22 травня. Опікуватиметься тепер цим відомством Олексій Оцерклевич – підполковник ЗСУ і учасник боїв за Донецький аеропорт.



Кого та на які посади призначив Володимир Зеленський: інфографіка 24 каналу



