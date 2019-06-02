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      У Коломойського буде доступ до всього, – Atlantic Council про головного охоронця Зеленського

      2024 Читать новость на русском
      В Atlantic Council розкритикували рішення Зеленського щодо Донця
      В Atlantic Council розкритикували рішення Зеленського щодо Донця / AP

      Рішення Володимира Зеленського призначити Максима Донця начальником Служби безпеки президента викликало різку реакцію в аналітиків центру "Атлантична Рада".

      Такий указ є непрофесіональним, про це написала експертка Atlantic Council у Вашингтоні Мелінда Гарінг на своїй сторінці у Twitter. 

      Читайте також: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

      За інформацією ЗМІ, Максим Донець – колишній охоронець олігарха Ігоря Коломойського.

      Прикрий непрофесіоналізм в Україні: Зеленський призначає людину Коломойського своїм тілоохоронцем. Це означає, що у Коломойського буде доступ до всього. Тупо, тупо, тупо,
      – прокоментувала це вона.

      Указ про призначення Донця було з'явився на сайті президента України 29-го травня. Донець постійно почав супроводжувати Зеленського після того, як той заявив про намір балотуватися у президенти.

      Також Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Управління державної охорони Валерія Гелетея. Той подав відповідний рапорт ще 22 травня. Опікуватиметься тепер цим відомством Олексій Оцерклевич – підполковник ЗСУ і учасник боїв за Донецький аеропорт.


      Кого та на які посади призначив Володимир Зеленський: інфографіка 24 каналу

       

       

       

       

       

      blog_ava
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      2 червня
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      Теги: Новини України Новини політики
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