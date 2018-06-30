В Мексике произошло мощное землетрясение

Вблизи западного побережья Мексики в Тихом океане в штате Халиско произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла.

Об этом со ссылкой на Геологическую службу США пишет "Интерфакс".

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Сейсмологи рассказали, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. О пострадавших при подземных толчках не сообщается.

Как отметил координатор службы гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте в Twitter, толчки ощущались на всей территории Мексики.

Также, по его словам, пока нет иноформации о разрушениях или жертвах.

#Oficial

SISMO Magnitud 5.9 Loc 90 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 29/06/18 22:56:48 Lat 18.84 Lon -105.31 Pf 18 km pic.twitter.com/Bb8KeNLkOg — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 30 июня 2018 г.

Напомним, 18 июня ученые зафиксировали "искусственное" землетрясение в Мехико во время матча национальной сборной с командой Германии чемпионата мира по футболу. В частности, подземные толчки могли вызвать радостные прыжки болельщиков после того, как сборная Мексики забила гол в ворота немецкой команды.