В Мексике произошло мощное землетрясение
Вблизи западного побережья Мексики в Тихом океане в штате Халиско произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла.
Об этом со ссылкой на Геологическую службу США пишет "Интерфакс".
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Сейсмологи рассказали, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. О пострадавших при подземных толчках не сообщается.
Как отметил координатор службы гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте в Twitter, толчки ощущались на всей территории Мексики.
Также, по его словам, пока нет иноформации о разрушениях или жертвах.
Напомним, 18 июня ученые зафиксировали "искусственное" землетрясение в Мехико во время матча национальной сборной с командой Германии чемпионата мира по футболу. В частности, подземные толчки могли вызвать радостные прыжки болельщиков после того, как сборная Мексики забила гол в ворота немецкой команды.