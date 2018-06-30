У Мексиці стався потужний землетрус

Поблизу західного узбережжя Мексики у Тихому океані у штаті Халіско стався землетрус магнітудою 6,1 бала.

Про це з посиланням на Геологічну службу США пише "Інтерфакс".

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Сейсмологи розповіли, що епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 кілометрів. Про постраждалих при підземних поштовхах не повідомляється.

Як зауважив, координатор служби цивільної оборони Луїс Феліпе Пуенте у Twitter, поштовхи відчувалися на усій території Мексики.

Також, за його словами, наразі немає інформації про руйнування чи жертви.

#Oficial

SISMO Magnitud 5.9 Loc 90 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 29/06/18 22:56:48 Lat 18.84 Lon -105.31 Pf 18 km pic.twitter.com/Bb8KeNLkOg — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 30 июня 2018 г.

Нагадаємо, 18 червня вчені зафіксували "штучний" землетрус в Мехіко під час матчу національної збірної з командою Німеччини чемпіонату світу з футболу. Зокрема, підземні поштовхи могли викликати радісні стрибки вболівальників після того, як збірна Мексики забила гол у ворота німецької команди.