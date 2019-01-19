19:04
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, сегодня
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      У нас очень много "сюрпризов" для россиян, – Порошенко

      69 Читати новину українською
      У нас очень много "сюрпризов" для россиян, – Порошенко

      У Вооруженных сил Украины есть много "сюрпризов", которые повысят цену для Российской Федерации, если она решит идти в наступление.

      Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с общиной Золотоноше и Золотоношского района, передает УНИАН.

      Читайте также: Германия предложила новые переговоры в нормандском формате

      В течение первых трех лет агрессии РФ против Украины действовало эмбарго на поставку Киеву вооружения.

      Первые три года действовал закон эмбарго, когда запрещалось поставлять Украине вооружение и наша армия вооружалась тем, что производил украинский оборонно-промышленный комплекс,
      – заявил Порошенко.

      "Сейчас посмотрите, как все изменилось и у нас есть очень много "сюрпризов" для россиян, таким образом мы значительно поднимем цену, которую заплатят россияне, если они продолжат авантюру по наступлению на нас", – добавил Президент.

      Напомним, в Донбассе на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" пограничники задержали 19-летнего гражданина Украины, который состоял в российских незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях.

      Теги: Владимир Путин Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      сегодня , 19:00 Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      Артем Овдієнко 2
      Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      сегодня , 18:01 Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      Інна Жолобович 3359
      Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      сегодня , 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      Євгенія Мазур 403
      Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      сегодня , 15:00 Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      Ольга Черненко 567
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сегодня , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 756
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Почему украинцам, которые регулярно платят за газ, приходят счета с долгами
       20 декабря 2018 , 22:44
      За незаконное пересечение границы – уголовная ответственность: вступил в действие новый закон
       10 ноября 2018 , 10:58
      Вест Хэм драматично проиграл Вулверхэмптону, Ярмоленко сыграл больше всего за сезон в АПЛ
       1 сентября 2018 , 19:01
      Матч Лиги чемпионов пройдет в Украине, несмотря на введение военного положения
       27 ноября 2018 , 16:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук