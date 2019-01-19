У нас очень много "сюрпризов" для россиян, – Порошенко

У Вооруженных сил Украины есть много "сюрпризов", которые повысят цену для Российской Федерации, если она решит идти в наступление.

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с общиной Золотоноше и Золотоношского района, передает УНИАН.

Читайте также: Германия предложила новые переговоры в нормандском формате

В течение первых трех лет агрессии РФ против Украины действовало эмбарго на поставку Киеву вооружения.

Первые три года действовал закон эмбарго, когда запрещалось поставлять Украине вооружение и наша армия вооружалась тем, что производил украинский оборонно-промышленный комплекс,

– заявил Порошенко.

"Сейчас посмотрите, как все изменилось и у нас есть очень много "сюрпризов" для россиян, таким образом мы значительно поднимем цену, которую заплатят россияне, если они продолжат авантюру по наступлению на нас", – добавил Президент.

Напомним, в Донбассе на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" пограничники задержали 19-летнего гражданина Украины, который состоял в российских незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях.