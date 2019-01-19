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      У нас є дуже багато "сюрпризів" для росіян, – Порошенко

      386 Читать новость на русском
      У нас є дуже багато "сюрпризів" для росіян, – Порошенко

      У Збройних сил України є багато "сюрпризів", які збільшать ціну для Російської Федерації, якщо вона вирішить йти в наступ.

      Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з громадою Золотоноші та Золотоніського району, передає УНІАН.

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      Протягом перших трьох років агресії РФ проти України діяло ембарго на постачання Києву озброєння.

      Перші три роки діяв закон ембарго, коли заборонялося поставляти Україні озброєння і наша армія озброювалася лише тим, що виробляв український оборонно-промисловий комплекс
      – заявив Порошенко.

      "Зараз подивіться, як все змінилося і в нас є дуже багато "сюрпризів" для росіян, яким чином ми значно збільшимо ціну, яку заплатять росіяни, якщо вони продовжать авантюру щодо наступу на нас", – додав Президент.

      Нагадаємо, на Донбасі на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" прикордонники затримали 19-річного громадянина України, який брав участь у російських незаконних збройних формуваннях та терористичних організаціях.

      Теги: Новини України Володимир Путін Петро Порошенко Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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