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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      У нас не переводческое агентство, – в ЛОГА объяснили указатели с ошибками

      59 Читати новину українською
      Обратите внимание на часть указателя с текстом "на английском"
      Обратите внимание на часть указателя с текстом "на английском" / Фейсбук пользователя Alex Den

      Администрация Львовской области потратила более 581 тысячи гривен на 51 дорожный указатель, где содержится обозначения исторических и культурных мест или выдающихся деятелей. Указатели изготовили и установили, но почему-то никто не обращал внимания на абсурдность перевода украинского текста на английской язык. "Так получилось", – говорят у подрядчика.

      Английский знать не обязаны

      Ошибки на указателях заметили прохожие и разместили соответствующие фотодоказательства в соцсетях. На знаках – ложный, а часто абсурдный, перевод с украинского на английский.

       Подробно об этой истории: Полмиллиона гривен на знаки с ошибками: громкий конфуз или халтура чиновников из Львовщины

      Например, на одном из таких знаков возле Сколе (трасса "Киев – Чоп") словосочетание "уездный проводник" в английской части перевели как "air condition" – "кондиционирование воздуха".

      У нас не переводческое агентство. Мы в тендере поставили то, что мы хотим получить. У нас департамент культуры, а не международных отношений, где все обязаны знать английский язык,
      – заявила директор департамента культуры ЛОГА Мирослава Туркало в комментарии Zaxid.net.

      Журналисты издания выяснили: не менее 7 работников департамента культуры ЛОГА видели этот перевод перед изготовлением указателей, ведь утверждали условия тендера. Туркало предположила, что ее коллеги могли не обратить внимание на перевод. И добавила, что и сама не владеет английским на достаточном уровне". И в дальнейшем, пообещала глава департамента, работники будут внимательнее относиться к своей работе.

      Заметим, на Львовщине второй год подряд реализуют проект "Наша история", который, среди прочего, предусматривает установление указанных и уже известных указателей. В июле 2019 департамент культуры ЛОГА провел тендер на этот 51 знак, и почти на всех – ошибки.

      Что будет дальше с указателями с ошибками

      Компания, которая изготовила знаки с ошибками (ООО "Дорожные знаки") деньги уже получила – 581 тысячу гривен из областного бюджета. И заместитель директора компании Игорь Прокоса подтвердил, что переводом занимались его работники.

      Переводом занимались через гугл... И так получилось. Сейчас специалисты занимаются корректным переводом, эти ошибки мы устраним. Поймите: текст сложный, уникальный. Немножко не так что-то получилось,
      – пояснил Прокоса.

      "Дорожные знаки" обещают в течение недели и за свои деньги изготовить новые указатели – без ошибок.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Курьезные новости языковый вопрос Украинский язык Новости Львова
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