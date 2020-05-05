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      У нас полетит монобольшинство, – Арахамия о последствиях исключения нардепов из "Слуги народа"

      - Читати новину українською
      Депутаты от "Слуги народа" в Верховной Раде
      Депутаты от "Слуги народа" в Верховной Раде / Пресс-служба Верховной Рады

      Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что сегодня его политсила не может принять императивный мандат и у него нет возможности отозвать нардепов. Хотя на самом деле, если кого-то и отзывают, то это негативно влияет на "Слугу народа".

      По словам Арахамии, роковая ошибка, которую они сделали в самом начале: нужно было принимать императивный мандат. Речь идет об ограничениях в действиях выборного должностного лица любыми условиями, при нарушении которых его мандат может быть отозван. Такое заявление глава фракции "Слуги народа" сделал в комментариях изданию "Новое время".

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      "Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом", – подчеркнул Арахамия.

      По его словам, с императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче.

      "Если сейчас говорить об исключении кого-то из фракции, то мы от этого пострадаем как политическая сила значительно больше, чем те люди, которые будут исключены, и это мы уже увидели. Поэтому исключать кого-то – уже тоже не вариант", – заявил нардеп.

      Он добавил, что сейчас многие раскачивают фракцию "Слуга народа", ожидая исключения.

      Как только мы исключим одного или двух, следом побегут 10, 15, 20 по любым причинам. А причину депутат легко придумает: мол, не согласен с какими-то политическими позициями, давили на него, а он всегда хотел по-другому. В результате у нас вылетит монобольшинство и мы вынужденны будем идти с кем-то в коалицию. Поверьте, этого многие хотят,
      – говорит Арахамия.

      Относительно групп влияния в "Слуге народа" Арахамия отметил, что такие группы были во всех парламентах и будут. И нельзя будет от этого избавиться. "Слуга народа" концентрируется на том, что есть программа партии. И независимо от того, списочник ты или мажоритарщик, подписался – выполняй.

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      "Могу сказать, что прошло восемь месяцев и парламент объективировался. Если первые два месяца нас координировал Офис президента, то сейчас люди уже разобрались, как что работает. Лично я даже больше стал ценить мажоритарщиков: они – постоянно в контакте со своими избирателями. И благодаря мажоритарщикам мы понимаем, что реально происходит в стране и что нужно людям", – подытожил Арахамия.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Давид Арахамия
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