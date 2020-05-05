У нас полетить монобільшість, – Арахамія про наслідки виключення нардепів у "Слузі народу"

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що сьогодні його політсила не може ухвалити імперативний мандат і в неї немає можливості відкликати нардепів. Хоча насправді, якщо когось і відкликають, то це негативно впливає на "Слугу народу".

За словами Арахаміії, фатальна помилка, яку вони зробили на самому початку: потрібно було ухвалювати імперативний мандат. Мовиться про обмеження в діях виборної посадової особи будь-якими умовами, під час порушення яких її мандат може бути відкликано. Таку заяву голова фракції "Слуги народу" зробив у коментарів виданню "Новое время".

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"Зараз вже імперативний мандат неможливо прийняти, потрібно бути реалістом", – підкреслив Арахамія.

За його словами, з імперативним мандатом управляти фракцією було б на порядок легше.

"Якщо зараз говорити про виключення когось із фракції, то ми від цього постраждаємо як політична сила значно більше, ніж ті люди, яких буде виключено, і це ми вже побачили. Тому виключати когось – вже теж не варіант", – заявив нардеп.

Він додав, що зараз багато хто розгойдує фракцію "Слуга народу", чекаючи на виключення.

Як тільки ми виключимо одного або двох, слідом побіжать 10 – 15 − 20 з будь-яких причин. А причину депутат легко вигадає: мовляв, не згоден з якимись політичними позиціями, тиснули на нього, а він завжди хотів по-іншому. В результаті у нас злетить монобільшість і ми змушеними будемо йти з кимось в коаліцію. Повірте, цього багато хто хоче,

– каже Арахамія.

Щодо груп впливу у "Слузі народу" Арахамія зауважив, що такі групи були у всіх парламентах і будуть. І не можна буде цього позбутися. "Слуга народу" концентрується на тому, що є програма партії. І незалежно від того, списковик ти чи мажоритарник, підписався – виконуй.

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"Можу сказати, що пройшло вісім місяців і парламент об'єктивувався. Якщо перші два місяці нас координував Офіс президента, то зараз люди вже розібралися, як що працює. Особисто я навіть більше став цінувати мажоритарників: вони - постійно в контакті зі своїми виборцями. І завдяки мажоритарникам ми розуміємо, що реально відбувається в країні та що потрібно людям", – підсумував Арахамія.