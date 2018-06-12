У него замечательный характер, – Трамп поделился впечатлениями о Ким Чен Ыне

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поделился впечатлениями о главе КНДР Ким Чен Ыне во время исторической встречи в Сингапуре.

О впечатлениях он рассказал в интервью "Голос Америки".

Читайте также: Суть встречи Трампа с Ким Чен Ыном показали в остроумных карикатурах

Действительно, у него замечательный характер. У него есть чувство юмора, он очень умный, он сильный переговорщик. Он любит свой народ. Я не удивляюсь, что он любит свой народ,

– рассказал Трамп.

Трамп выразил уверенность, что после саммита будет достигнуто денуклеаризация КНДР.

"Думаю, это начало чрезвычайного соглашения. Мы добьемся денуклеаризации Северной Кореи", – заявил Трамп.

На вопрос какое мнение сложилось у Ким Чен Ына о нем, Трамп ответил, что думает, что он понравился Ыну.

Думаю, я ему понравился, и он понравился мне. Я понимаю прошлое, и, вы знаете, никому не нужно было говорить мне, что он жесткий человек. Ему приходится быть жестким, или он был жестким. Но мы очень хорошо поладили. Он умный, любит свой народ, любит свою страну. Он хочет сделать много хорошего и именно поэтому он занимается этим,

– поделился впечатлениями Трамп.

Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали также "важный" документ по итогам исторической встречи в Сингапуре. Во время мероприятия, американский глава заявил, что "абсолютно точно" пригласит своего севернокорейского коллегу в Белій дом.