00:55
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 16°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
  • субота
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
Вєсті Кремля
22:43, 12 червня
Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:13, 12 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У нього чудовий характер, – Трамп поділився враженнями про Кім Чен Ина

182 Читать новость на русском
Трамп поділився враженнями про Кім Чен Ина
Трамп поділився враженнями про Кім Чен Ина / meduza

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп поділився враженнями про главу КНДР Кім Чен Ина під час історичної зустрічі у Сінгапурі.

Про враження він розповів у інтерв'ю "Голосу Америки".

Читайте також: Суть зустрічі Трампа з Кім Чен Ином показали в дотепних карикатурах

Справді, у нього чудовий характер. У нього є почуття гумору, він дуже розумний, він сильний переговірник. Він любить свій народ. Я не дивуюся, що він любить свій народ,
– розповів Трамп. 

Трамп висловив впевненість, що після саміту буде досягнуто денуклеаризації КНДР.

"Думаю, це початок надзвичайної угоди. Ми доб'ємося денуклеаризації Північної Кореї", – заявив Трамп.

На запитання яка думка склалася у Кім Чен Ина про нього, Трамп відповів, що думає, що він сподобався Ину.

Думаю, я йому сподобався, і він сподобався мені. Я розумію минуле, і, ви знаєте, нікому не потрібно було говорити мені, що він жорстка людина. Йому доводиться бути жорстким, або він був жорстким. Але ми дуже добре порозумілися. Він розумний, любить свій народ, любить свою країну. Він хоче зробити багато хорошого і саме тому він займається цим,
– поділився враженнями Трамп. 

Нагадаємо, 12 червня президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали також "важливий" документ за підсумками історичної зустрічі в Сінгапурі. Під час заходу, американський голова заявив, що "абсолютно точно" запросить Кім Чен Ина до Білого дому.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Кім Чен Ин КНДР
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
12 червня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 1086
"Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
12 червня, 20:00 "Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
Віталій Шабунін 559
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
12 червня, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Політ не дозволено: навіщо обмежили безпілотники і чому це важливо
12 червня, 19:01 Політ не дозволено: навіщо обмежили безпілотники і чому це важливо
Яніна Ткачук 1523
Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
12 червня, 17:02 Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
Юрій Одарченко 269
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук