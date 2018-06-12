У нього чудовий характер, – Трамп поділився враженнями про Кім Чен Ина

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп поділився враженнями про главу КНДР Кім Чен Ина під час історичної зустрічі у Сінгапурі.

Про враження він розповів у інтерв'ю "Голосу Америки".

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Справді, у нього чудовий характер. У нього є почуття гумору, він дуже розумний, він сильний переговірник. Він любить свій народ. Я не дивуюся, що він любить свій народ,

– розповів Трамп.

Трамп висловив впевненість, що після саміту буде досягнуто денуклеаризації КНДР.

"Думаю, це початок надзвичайної угоди. Ми доб'ємося денуклеаризації Північної Кореї", – заявив Трамп.

На запитання яка думка склалася у Кім Чен Ина про нього, Трамп відповів, що думає, що він сподобався Ину.

Думаю, я йому сподобався, і він сподобався мені. Я розумію минуле, і, ви знаєте, нікому не потрібно було говорити мені, що він жорстка людина. Йому доводиться бути жорстким, або він був жорстким. Але ми дуже добре порозумілися. Він розумний, любить свій народ, любить свою країну. Він хоче зробити багато хорошого і саме тому він займається цим,

– поділився враженнями Трамп.

Нагадаємо, 12 червня президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали також "важливий" документ за підсумками історичної зустрічі в Сінгапурі. Під час заходу, американський голова заявив, що "абсолютно точно" запросить Кім Чен Ина до Білого дому.