У них нет опыта подковерных игр, – Разумков о скандалах в "Слуге народа"

Скандалы внутри фракции "Слуги народа" в последнее время возникают из-за того, что у нардепов нет опыта. Однако есть "внутренние дискуссии" и иногда "случаются курьезы".

Фракция "молодая и самая крупная в истории Украины", об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Фокусу".

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Он добавляет, что "многие люди не имеют политического стажа".

То, что у нардепов нет опыта подковерных игр, хорошо. Но иногда из-за этого случаются курьезы. Имеют место и внутрипартийные дискуссии,

– сказал Разумков.

Спикер объяснил, что у каждого нардепа есть свое мнение, а "дискуссия означает лишь то, что люди умеют думать". Однако в таких случаях нужно иметь "волю к примирению".

"Я не вижу в этом проблемы. Если бы был общий "одобрямс", не было бы вообще никакого результата. С другой стороны, иногда есть недопонимание, которое приводит к конфликтам", – считает он.

Отметим, один из последних скандалов с участием нардепа Анны Скороход перерос в ее исключение из фракции. Исключили также Антона Полякова. Причина – нарушение договоренностей: не голосовали за те вопросы, согласие по которым было у всей фракции.

Другой громкий скандал, который довел нардепов даже до полиграфа, произошел в финансовом комитете. Так, тогда появились предположения, что нардепы от "Слуги народа" могли брать взятки за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).

Что нужно знать об истории с полиграфом и "слугами народа"?

11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.

На детектор тогда захотели прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицали, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".

Наконец, в первом чтении законопроект 2047-д о ликвидации коррупционных схем в сфере оценки недвижимости поддержали 378 депутатов. Однако история с полиграфом для "слуг народа" притихла.

Что за коррупционная схема?По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребелского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлой Раде входил во фракцию "Видродження", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).