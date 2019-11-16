У них нет опыта подковерных игр, – Разумков о скандалах в "Слуге народа"
Скандалы внутри фракции "Слуги народа" в последнее время возникают из-за того, что у нардепов нет опыта. Однако есть "внутренние дискуссии" и иногда "случаются курьезы".
Фракция "молодая и самая крупная в истории Украины", об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Фокусу".
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Он добавляет, что "многие люди не имеют политического стажа".
То, что у нардепов нет опыта подковерных игр, хорошо. Но иногда из-за этого случаются курьезы. Имеют место и внутрипартийные дискуссии,
– сказал Разумков.
Спикер объяснил, что у каждого нардепа есть свое мнение, а "дискуссия означает лишь то, что люди умеют думать". Однако в таких случаях нужно иметь "волю к примирению".
"Я не вижу в этом проблемы. Если бы был общий "одобрямс", не было бы вообще никакого результата. С другой стороны, иногда есть недопонимание, которое приводит к конфликтам", – считает он.
Отметим, один из последних скандалов с участием нардепа Анны Скороход перерос в ее исключение из фракции. Исключили также Антона Полякова. Причина – нарушение договоренностей: не голосовали за те вопросы, согласие по которым было у всей фракции.
Другой громкий скандал, который довел нардепов даже до полиграфа, произошел в финансовом комитете. Так, тогда появились предположения, что нардепы от "Слуги народа" могли брать взятки за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).
Что нужно знать об истории с полиграфом и "слугами народа"?
- 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.
- На детектор тогда захотели прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицали, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".
- Наконец, в первом чтении законопроект 2047-д о ликвидации коррупционных схем в сфере оценки недвижимости поддержали 378 депутатов. Однако история с полиграфом для "слуг народа" притихла.
Что за коррупционная схема?По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребелского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлой Раде входил во фракцию "Видродження", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).