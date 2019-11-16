21:37
16 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      У них нет опыта подковерных игр, – Разумков о скандалах в "Слуге народа"

      52 Читати новину українською
      Разумков прокомментировал скандалы в "Слуге народа" / Getty Images

      Скандалы внутри фракции "Слуги народа" в последнее время возникают из-за того, что у нардепов нет опыта. Однако есть "внутренние дискуссии" и иногда "случаются курьезы".

      Фракция "молодая и самая крупная в истории Украины", об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Фокусу".

      Смотрите также: Нардеп Тищенко устроил себе новое развлечение в Раде – фото

      Он добавляет, что "многие люди не имеют политического стажа".

      То, что у нардепов нет опыта подковерных игр, хорошо. Но иногда из-за этого случаются курьезы. Имеют место и внутрипартийные дискуссии,
      – сказал Разумков.

      Спикер объяснил, что у каждого нардепа есть свое мнение, а "дискуссия означает лишь то, что люди умеют думать". Однако в таких случаях нужно иметь "волю к примирению".

      "Я не вижу в этом проблемы. Если бы был общий "одобрямс", не было бы вообще никакого результата. С другой стороны, иногда есть недопонимание, которое приводит к конфликтам", – считает он.

      Отметим, один из последних скандалов с участием нардепа Анны Скороход перерос в ее исключение из фракции. Исключили также Антона Полякова. Причина нарушение договоренностей: не голосовали за те вопросы, согласие по которым было у всей фракции.

      Другой громкий скандал, который довел нардепов даже до полиграфа, произошел в финансовом комитете. Так, тогда появились предположения, что нардепы от "Слуги народа" могли брать взятки за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).

      Что нужно знать об истории с полиграфом и "слугами народа"?

      • 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
      • Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.
      • На детектор тогда захотели прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицали, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".
      • Наконец, в первом чтении законопроект 2047-д о ликвидации коррупционных схем в сфере оценки недвижимости поддержали 378 депутатов. Однако история с полиграфом для "слуг народа" притихла.

      Что за коррупционная схема?По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребелского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлой Раде входил во фракцию "Видродження", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

      Хто проплатив американських лобістів Порошенка: неочікувані деталі
      сегодня
      948
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Разумков Верховная Рада Скандал Слуга народа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії
      сегодня , 21:00 Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії
      Віталій Шабунін 154
      Медіа під мікроскопом: як влада хоче контролювати ЗМІ
      сегодня , 20:41 Медіа під мікроскопом: як влада хоче контролювати ЗМІ
      Наталя Ромашова 116
      Який ринок землі пропонують "слуги народу": головні проблеми законопроєкту
      сегодня , 20:00 Який ринок землі пропонують "слуги народу": головні проблеми законопроєкту
      Анна Калюжна 143
      Как защитить себя от лекарственных фальсификатов
      сегодня , 19:04 Как защитить себя от лекарственных фальсификатов
      Максим Багрєєв 713
      Як вижити в офісі: поради для працівників та роботодавців
      сегодня , 16:00 Як вижити в офісі: поради для працівників та роботодавців
      Блог Соцмережі 528
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук