У них немає досвіду підкилимних ігор, – Разумков про скандали в "Слузі народу"

Скандали всередині фракції "Слуги народу" останнім часом виникають через те, що у нардепів немає досвіду. Однак є "внутрішні дискусії" та іноді "трапляються курйози".

Фракція "молода і найбільша в історії України", на цьому наголосив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю "Фокусу".

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Він додає, що "багато людей не мають політичного стажу".

Те, що у нардепів немає досвіду підкилимних ігор, добре. Але іноді через це трапляються курйози. Мають місце і внутрішньопартійні дискусії,

– сказав Разумков.

Спікер пояснив, що у кожного нардепа є своя думка, а "дискусія означає лише те, що люди вміють думати". Натомість у випадку конфліктів потрібно мати У таких випадках потрібно мати "волю до примирення".

"Я не бачу в цьому проблеми. Якби був загальний "одобрямс ", не було б взагалі ніякого результату. З іншого боку, іноді є непорозуміння, яке призводить до конфліктів", – вважає він.

Зазначимо, один із останніх скандалів із участю нардепки Анни Скороход переріс у її виключення із фракції. Виключили також Антона Полякова. Причина – порушення домовленостей: не голосували за ті питання, щодо яких згоду мала уся фракція.

Інший гучний скандал, який довів нардепів навіть до поліграфа, стався у фінансовому комітеті. Так, тоді з'явились припущення, що нардепи від "Слуги народу" могли брати хабарі за голосування проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).

Що треба знати про історію з поліграфом та "слугами народу"?

11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми : Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк. Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.

На детектор тоді захотіли прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечували, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".

Зрештою, у першому читанні законопроєкт 2047-д про ліквідацію корупційних схем у сфері оцінки нерухомості підтримали 378 депутатів. Натомість історія із поліграфом для "слуг народу" притихла.

Що за корупційна схема? За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).