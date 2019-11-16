21:22
16 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко
      Вєсті Кремля
      20:02, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Що заховав Дубінський під матрацом. Тимошенко здивує Зеленського
      Вєсті.UA
      19:31, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      У них немає досвіду підкилимних ігор, – Разумков про скандали в "Слузі народу"

      372 Читать новость на русском
      Разумков прокоментував скандали в "Слузі народу" / Getty Images

      Скандали всередині фракції "Слуги народу" останнім часом виникають через те, що у нардепів немає досвіду. Однак є "внутрішні дискусії" та іноді "трапляються курйози".

      Фракція "молода і найбільша в історії України", на цьому наголосив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю "Фокусу".

      Дивіться також: Нардеп Тищенко влаштував собі нову розвагу в Раді – фото

      Він додає, що "багато людей не мають політичного стажу".

      Те, що у нардепів немає досвіду підкилимних ігор, добре. Але іноді через це трапляються курйози. Мають місце і внутрішньопартійні дискусії,
      – сказав Разумков.

      Спікер пояснив, що у кожного нардепа є своя думка, а "дискусія означає лише те, що люди вміють думати". Натомість у випадку конфліктів потрібно мати У таких випадках потрібно мати "волю до примирення".

      "Я не бачу в цьому проблеми. Якби був загальний "одобрямс ", не було б взагалі ніякого результату. З іншого боку, іноді є непорозуміння, яке призводить до конфліктів", – вважає він.

      Зазначимо, один із останніх скандалів із участю нардепки Анни Скороход переріс у її виключення із фракції. Виключили також Антона Полякова. Причина – порушення домовленостей: не голосували за ті питання, щодо яких згоду мала уся фракція.

      Інший гучний скандал, який довів нардепів навіть до поліграфа, стався у фінансовому комітеті. Так, тоді з'явились припущення, що нардепи від "Слуги народу" могли брати хабарі за голосування проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).

      Що треба знати про історію з поліграфом та "слугами народу"?

      • 11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
      • Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.
      • На детектор тоді захотіли прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечували, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".
      • Зрештою, у першому читанні законопроєкт 2047-д про ліквідацію корупційних схем у сфері оцінки нерухомості підтримали 378 депутатів. Натомість історія із поліграфом для "слуг народу" притихла. 

      Що за корупційна схема? За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

      Від куріння вейпа померли 42 людини у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
      сьогодні
      27172
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Скандал Верховна Рада Дмитро Разумков
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії
      сьогодні , 21:00 Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії
      Віталій Шабунін 283
      Медіа під мікроскопом: як влада хоче контролювати ЗМІ
      сьогодні , 20:41 Медіа під мікроскопом: як влада хоче контролювати ЗМІ
      Наталя Ромашова 94
      Який ринок землі пропонують "слуги народу": головні проблеми законопроєкту
      сьогодні , 20:00 Який ринок землі пропонують "слуги народу": головні проблеми законопроєкту
      Анна Калюжна 332
      Как защитить себя от лекарственных фальсификатов
      сьогодні , 19:04 Как защитить себя от лекарственных фальсификатов
      Максим Багрєєв 689
      Як вижити в офісі: поради для працівників та роботодавців
      сьогодні , 16:00 Як вижити в офісі: поради для працівників та роботодавців
      Блог Соцмережі 505
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук