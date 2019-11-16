У них немає досвіду підкилимних ігор, – Разумков про скандали в "Слузі народу"
Скандали всередині фракції "Слуги народу" останнім часом виникають через те, що у нардепів немає досвіду. Однак є "внутрішні дискусії" та іноді "трапляються курйози".
Фракція "молода і найбільша в історії України", на цьому наголосив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю "Фокусу".
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Він додає, що "багато людей не мають політичного стажу".
Те, що у нардепів немає досвіду підкилимних ігор, добре. Але іноді через це трапляються курйози. Мають місце і внутрішньопартійні дискусії,
– сказав Разумков.
Спікер пояснив, що у кожного нардепа є своя думка, а "дискусія означає лише те, що люди вміють думати". Натомість у випадку конфліктів потрібно мати У таких випадках потрібно мати "волю до примирення".
"Я не бачу в цьому проблеми. Якби був загальний "одобрямс ", не було б взагалі ніякого результату. З іншого боку, іноді є непорозуміння, яке призводить до конфліктів", – вважає він.
Зазначимо, один із останніх скандалів із участю нардепки Анни Скороход переріс у її виключення із фракції. Виключили також Антона Полякова. Причина – порушення домовленостей: не голосували за ті питання, щодо яких згоду мала уся фракція.
Інший гучний скандал, який довів нардепів навіть до поліграфа, стався у фінансовому комітеті. Так, тоді з'явились припущення, що нардепи від "Слуги народу" могли брати хабарі за голосування проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).
Що треба знати про історію з поліграфом та "слугами народу"?
- 11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.
- На детектор тоді захотіли прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечували, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".
- Зрештою, у першому читанні законопроєкт 2047-д про ліквідацію корупційних схем у сфері оцінки нерухомості підтримали 378 депутатів. Натомість історія із поліграфом для "слуг народу" притихла.
Що за корупційна схема? За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).