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У Порошенко хотят легализовать перевозки в админграницах с оккупированным Крымом

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У Порошенко выступили за легализацию пассажирских перевозок в админграницах с оккупированным Крымом
У Порошенко выступили за легализацию пассажирских перевозок в админграницах с оккупированным Крымом / "Радио Свобода"

На конкурсной основе должен сотоятся отбор компании, которая будет осуществлять легальные пассажирские перевозки до административной границы между Херсонской областью и оккупированным Крымом.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в Крыму Изет Гданов, передает "Интерфакс-Украина".

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По его словам, украинские граждане в Крыму обращают внимание на отсутствие легального пассажирского сообщения с контрольно-пропускными пунктами въезда-выезда, которые являются открытыми.

"Хочу напомнить, их три: "Каланчак", "Чонгар" , "Чаплинка", – добавил он.

Кроме того, постпред президента отметил, что до сих пор эти люди не имеют отправных документов и даже не решается вопрос о легальном сообщении.

В связи с этим Гданов подчеркнул, что вопрос перевозок находится в компетенции районной и областной государственных администраций, а также Государственной службы по безопасности на транспорте.

В то же время он заявил, что ликвидировать нелегальных перевозчиков можно будет после того, как появятся легальные.

Также ситуацию прокомментировал постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин.

"Вопрос нелегальных перевозок, вопросы нелегального и полулегального бизнеса возле админграниц набирают обороты. Однако пока нельзя констатировать относительно улучшения ситуации", – сказал чиновник.

К слову, оккупанты в Крыму планируют восстановить паромное сообщение с Турцией до осени.

Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Транспорт Аннексия Крыма Новости Крыма Президент Украины
Источник: 24 Канал
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