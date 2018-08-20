У Порошенка хочуть легалізувати перевезення до адмінмежі з окупованим Кримом

На конкурсній основі має відбутися відбір компанії, що здійснюватимуть легальні пасажирські перевезення до адміністративної межі між Херсонської областю та окупованим Кримом.

Про це заявив перший заступник постійного представника Президента України в Криму Ізет Гданов, передає "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, українські громадяни в Криму звертають увагу на відсутність легального пасажирського сполучення з контрольно-пропускними пунктами в'їзду-виїзду, що є відкритими.

"Хочу нагадати, їх три:"Каланчак", "Чонгар", "Чаплинка", – додав він.

Крім того, постпред президента зауважив, що досі ці люди не мають відпрвілних документів і навіть не вирішується питання про легальне сполучення.

У зв’язку з цим Гданов підкреслив, що питання перевезень перебуває у компетенції районної та обласної державних адміністрацій, а також Державної служби з безпеки на транспорті.

Водночас він заявив, що ліквідувати нелегальних перевізників можна буде після того, як з'являться легальні.

Також ситуацію прокоментував постійний представник президента в Криму Борис Бабін.

"Питання нелегальних перевезень, питання нелегального та напівлегального бізнесу біля адмінмежі набирають оберти. Однак, наразі не можна констатувати щодо поліпшення ситуації", – сказав чиновник.

До слова, окупанти у Криму планують відновити паромне сполучення з Туреччиною до осені.