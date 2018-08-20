19:24
20 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 16°C
  • вівторок
    29°C 18°C
  • середа
    22°C 14°C
  • четвер
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Порошенка хочуть легалізувати перевезення до адмінмежі з окупованим Кримом

655 Читать новость на русском
У Порошенка виступили за легалізацію пасажирських перевезень до адмінмежі з окупованим Кримом
У Порошенка виступили за легалізацію пасажирських перевезень до адмінмежі з окупованим Кримом / "Радіо Свобода"

На конкурсній основі має відбутися відбір компанії, що здійснюватимуть легальні пасажирські перевезення до адміністративної межі між Херсонської областю та окупованим Кримом.

Про це заявив перший заступник постійного представника Президента України в Криму Ізет Гданов, передає "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Потягів до Москви не буде: Україна припинить залізничне сполучення з Росією

За його словами, українські громадяни в Криму звертають увагу на відсутність легального пасажирського сполучення з контрольно-пропускними пунктами в'їзду-виїзду, що є відкритими.

"Хочу нагадати, їх три:"Каланчак", "Чонгар", "Чаплинка", – додав він.

Крім того, постпред президента зауважив, що досі ці люди не мають відпрвілних документів і навіть не вирішується питання про легальне сполучення.

У зв’язку з цим Гданов підкреслив, що питання перевезень перебуває у компетенції районної та обласної державних адміністрацій, а також Державної служби з безпеки на транспорті.

Водночас він заявив, що ліквідувати нелегальних перевізників можна буде після того, як з'являться легальні.

Також ситуацію прокоментував постійний представник президента в Криму Борис Бабін.

"Питання нелегальних перевезень, питання нелегального та напівлегального бізнесу біля адмінмежі набирають оберти. Однак, наразі не можна констатувати щодо поліпшення ситуації", – сказав чиновник.

До слова, окупанти у Криму планують відновити паромне сполучення з Туреччиною до осені. 

Теги: Петро Порошенко Новини України Новини політики Президент України Новини Криму Анексія Криму Транспорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ціни на квартири у Києві від забудовника: що пропонує ринок
сьогодні, 19:03 Ціни на квартири у Києві від забудовника: що пропонує ринок
Яніна Ткачук
Подорожі Україною: мальовничі місця Тернопільщини, які захоплюють подих
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: мальовничі місця Тернопільщини, які захоплюють подих
Уляна Корицька
Хто купив канал "112 Україна": резонансне розслідування
сьогодні, 17:05 Хто купив канал "112 Україна": резонансне розслідування
Скільки ще Київ повинен пережити злив, щоб Кличко звернув увагу на проблему?
сьогодні, 17:01 Скільки ще Київ повинен пережити злив, щоб Кличко звернув увагу на проблему?
Богдан Яременко
Прагматичне зближення: західні ЗМІ про результати зустрічі Путіна і Меркель
сьогодні, 15:32 Прагматичне зближення: західні ЗМІ про результати зустрічі Путіна і Меркель
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
У Донецьку торгують горілкою "Путінкою": з’явилися фото
2 лютого 2016 , 20:43
Мілевський може перебратись в титулований клуб
 16 липня 2016 , 00:21
Ярмоленко та Коноплянка – не майстри відбору, – експерт
 15 листопада 2016 , 16:13
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук