У Порошенко опровергли подготовку законопроекта о равенстве прав

В Администрации Президента Украины заверили, что не готовят никаких законопроектов о равенстве прав и не обсуждали эту тему с депутатом Европейского парламента Ребеккой Хармс.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ из АПУ.

"Никто из Администрации Ребекке Хармс не звонил и не обсуждал с ней эту тему. Есть высокая вероятность того, что ее просто разыграли", – рассказали в АПУ.

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Напомним, 17 июня Хармс заявила, что у нее состоялся разговор с представителями АПУ, которые якобы передали ей слова Президента Украины Петра Порошенко о его намерении на следующей неделе представить проект закона о равных правах – то есть о правах украинцев-членов ЛГБТ-сообщества.