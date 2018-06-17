У Порошенка спростували підготовку законопроекту про рівність прав

В Адміністрації Президента України запевнили, що не готують жодних законопроектів про рівність прав та не обговорювали цю тему з депутатом Європейського парламенту Ребеккою Хармс.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на відповідь з АПУ.

"Ніхто з Адміністрації Ребеці Хармс не дзвонив і не обговорював з нею цю тему. Є висока ймовірність того, що її просто розіграли", – розповіли в АПУ.

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Нагадаємо, 17 червня Хармс заявила, що у неї відбулася розмова з представниками АПУ, які нібито передали їй слова Президента України Петра Порошенка про його намір на наступному тижні представити проект закону про рівні права – тобто про права українців-членів ЛГБТ-спільноти.