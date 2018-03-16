У Путина мгновенно отреагировали на обвинения Джонсона относительно отравления Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения против действующего хозяина Кремля Владимира Путина, которые прозвучали из уст главы британского МИД Бориса Джонсона в связи с делом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, являются шокирующими.

Соответствующие его слова передает информационное агентство ТАСС.

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В частности, он подчеркнул, что Россия уже неоднократно заявляла, что они не имеют никакого отношения к этой истории.

"Любая ссылка или упоминание нашего президента в связи с этим является ни чем иным, как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия", – добавил Песков.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ отравить Скрипаля, вероятно, дал Путин.