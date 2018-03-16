У Путіна миттєво відреагували на обвинувачення Джонсона щодо отруєння Скрипаля

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що обвинувачення проти чинного господаря Кремля Володимира Путіна, які пролунали з уст очільника британського МЗС Бориса Джонсона у зв'язку зі справою колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, є такими, що шокують.

Відповідні його слова передає інформаційна агенція ТАСС.

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Зокрема, він підкреслив, Росія вже неодноразово заявляла, що вони не мають жодного стосунку до цієї історії.

"Будь-яке посилання або згадка нашого президента у зв'язку з цим є ні чим іншим, як шокуючим і непрощенним порушенням дипломатичних правил пристойності", – додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що наказ отруїти Скрипаля, імовірно, дав Путін.