Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждает, что Россия вообще не была представлена на судебных заседаниях Третейского суда в Гааге и не считает себя стороной процесса по компенсации украинским инвесторам за оккупацию Крыма.

Накануне сообщалось, что в Гааге Третейский суд постановил, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, и должна им выплатить компенсацию – говорится о сумме в 159 миллионов долларов.

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В Кремле уже отреагировали на такое решение суда. Как заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, официальная Москва не считает себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге, передает "Интерфакс".

"Россия никак не была представлена на этом суде и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной процесса в этом случае", – отметил он.

Добавим, что летом 2017 года, когда Постоянный третейский суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в оккупированном Крыму, это пытался поставить под сомнение Кремль, однако не сумел этого сделать, поэтому начал игнорировать рассмотрение дела.

В итоге Третейский суд насчитывает трех полномочных представителей, причем в Москве отказались выдвигать своего, поэтому его назначили в Гааге.