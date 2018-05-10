У Путіна прокоментували рішення Гааги щодо компенсації українським інвесторам за Крим

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що Росія взагалі не була представленою на судових засіданнях Третейського суду у Гаазі та не вважає себе стороною процесу щодо компенсації українським інвесторам за окупацію Криму.

Напередодні повідомлялося, що у Гаазі Третейський суд постановив, що Росія є відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, і має їм сплатити компенсацію – мовиться про суму у 159 мільйонів доларів.

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У Кремлі вже відреагували на таке рішення суду. Як заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, офіційна Москва не вважає себе стороною судового розгляду в міжнародному арбітражному суді в Гаазі, передає "Інтерфакс".

"Росія ніяк не була представленою на цьому суді та не направляла свого представника на цей судовий процес, тому ми не вважаємо себе стороною процесу в цьому випадку", – зазначив він.

Додамо, що влітку 2017 року, коли Постійний третейський суд у Гаазі підтвердив свою юрисдикцію у справах про майнові стосунки в окупованому Криму, це намагався поставити під сумнів Кремль, однак не зумів цього зробити, відтак почав ігнорувати розгляд справи.

У підсумку Третейський суд нараховує трьох повноважних представників, причому у Москві відмовилися висувати свого, тож його призначили у Гаазі.