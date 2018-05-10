20:36
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Путіна прокоментували рішення Гааги щодо компенсації українським інвесторам за Крим

3503 Читать новость на русском
Володимир Путін і його речник Дмитро Пєсков
Володимир Путін і його речник Дмитро Пєсков / Getty Images

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що Росія взагалі не була представленою на судових засіданнях Третейського суду у Гаазі та не вважає себе стороною процесу щодо компенсації українським інвесторам за окупацію Криму.

Напередодні повідомлялося, що у Гаазі Третейський суд постановив, що Росія є відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, і має їм сплатити компенсацію – мовиться про суму у 159 мільйонів доларів.

Читайте також:  "Газпром" оскаржив рішення арбітражу щодо спору з "Нафтогазом"

У Кремлі вже відреагували на таке рішення суду. Як заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, офіційна Москва не вважає себе стороною судового розгляду в міжнародному арбітражному суді в Гаазі, передає "Інтерфакс". 

"Росія ніяк не була представленою на цьому суді та не направляла свого представника на цей судовий процес, тому ми не вважаємо себе стороною процесу в цьому випадку", – зазначив він.

Додамо, що влітку 2017 року, коли Постійний третейський суд у Гаазі підтвердив свою юрисдикцію у справах про майнові стосунки в окупованому Криму, це намагався поставити під сумнів Кремль, однак не зумів цього зробити, відтак почав ігнорувати розгляд справи.

У підсумку Третейський суд нараховує трьох повноважних представників, причому у Москві відмовилися висувати свого, тож його призначили у Гаазі.

Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Гроші Судді
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 10 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук