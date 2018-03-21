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У Путина прокомментировали возможную отставку Лаврова

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Песков назвал вероятную отставку лавровая спекуляцией
Песков назвал вероятную отставку лавровая спекуляцией / Фото из открытых источников

В Кремле назвали спекуляциями СМИ новость о том, что Сергей Лавров якобы хочет покинуть пост главы Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

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Как известно, по информации росСМИ Сергей Лавров уже несколько лет хотел уйти с должности министра иностранных дел России, которую он занимает с 2004 года. Также, он не войдет в состав нового правительства, который глава Кремля Владимир Путин сформирует по итогам прошедших выборов в ближайшие месяцы.

"Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем ​​рождения и не будем обращать внимания на спекуляции", – заявил пресс-секретарь Путина.

Отметим, сегодня, 21 марта, главе российского МИД Сергею Лаврову исполняется 68 лет.

Кто такой Сергей Лавров? Это российский государственный и политический деятель. В 1994-2004 годах был постоянным представителем РФ при ООН и представителем РФ в Совбезе ООН. С марта 2004 года по настоящее время – министр иностранных дел Российской Федерации. Прославился своей некомпетентностью, конфузами и нецензурной бранью на дипломатических встречах.

Теги: Новости России Новости политики Сергей Лавров
Источник: 24 Канал
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