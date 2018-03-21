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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018

У Путіна прокоментували можливу відставку Лаврова

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Пєсков назвав ймовірну відставку лаврова спекуляцією
Пєсков назвав ймовірну відставку лаврова спекуляцією / Фото з відкритих джерел

У Кремлі назвали спекуляціями ЗМІ новину про те, що Сергій Лавров нібито хоче залишити посаду глави Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

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Як відомо, за інформацією росЗМІ, Сергій Лавров вже кілька років хотів піти з посади міністра закордонних справ Росії, яку він обіймає з 2004 року. Також, він не увійде до складу нового уряду, який глава Кремля Володимир Путін сформує за підсумками минулих виборів в найближчі місяці.

"Давайте привітаємо Сергія Вікторовича з днем ​​народження і не будемо звертати уваги на спекуляції", – заявив речник Путіна.

Зазначимо, сьогодні, 21 березня, главі російського МЗС Сергію Лаврову виповнюється 68 років.

Хто такий Сергій Лавров? Це російський державний і політичний діяч. У 1994-2004 роках був постійним представником РФ при ООН і представником РФ в Радбезі ООН. З березня 2004 року і до сьогодні – міністр закордонних справ Російської Федерації. Прославився своєю некомпетентністю, конфузами та нецензурною лайкою на дипломатичних зустрічах.

Теги: Новини Росії Новини політики Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
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