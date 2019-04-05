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      У России появился шанс вернуться в ПАСЕ

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      Ягланд предлагает изменение правил Совета Европы с возвращением России в ПАСЕ
      Ягланд предлагает изменение правил Совета Европы с возвращением России в ПАСЕ / Фото из открытых источников

      Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предложил изменить правила Совета Европы для того, чтобы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ. При этом он отмечает – это не станет признанием аннексии украинского Крыма.

      Так, Ягланд не отрицает нарушение устава ПАСЕ со стороны России, сообщает "ЕП" со ссылкой на ежегодный отчет Ягланда, который обнародован 4 апреля. Однако, генсек Совета Европы напоминает, что Москва почти два года не платит свой взнос в бюджет Совета Европы, но продолжает частично участвовать в работе межправительственной организации.

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      Поэтому он предлагает ввести четыре принципа, "которые бы подчеркивали как права, так и обязанности всех государств-членов СЕ". Таким образом для стран-членов участие в двух уставных органах СЕ – Комитете министров и ПАСЕ – будет не возможностью, а обязанностью.

      Еще одно намерение Ягланда – чтобы каждая страна-член имели одинаковые права на участие в органах СЕ и была полностью представлена в двух уставных органах, если к стране не применяются статьи 7 и 8 устава.

      Отметим, именно эти статьи регулируют лишение права голоса делегации. Сейчас лишать права голоса может ПАСЕ. Однако Ягланд настаивает, чтобы это решение принимал Комитет министров после консультаций с ПАСЕ. Также Ягланд настаивает, что все государства-члены СЕ обязаны добросовестно сотрудничать со всеми органами и учреждениями Совета Европы и своевременно уплачивать свой финансовый вклад.

      Такой подход – правильный путь вперед. Это не будет означать принятие незаконной аннексии Крыма. Скорее это было бы признанием общеевропейского характера Совета Европы и его миссии по защите прав людей везде на нашем континенте,
      – объясняет генеральный секретарь Совета Европы.

      Отметим, в Госдуме России заявляли, что Совет Европы должен вернуть им взносы за три года. Там пожаловались, что российская делегация уже не участвовала в работе ПАСЕ, однако деньги платила.

      Почему России нет в ПАСЕ?В 2018 году ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционных правил относительно России и отложила решение этого вопроса на следующий год. Поэтому Россия не смогла восстановить свое участие в организации до конца 2018 года. Кроме того, Генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы за неуплату взносов. Зато в РФ считают, что у организации нет будущего без России. Еще 24 апреля 2018 году ПАСЕ своим решением признала, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменила формулировку резолюции, в которой констатировала оккупацию неподконтрольных Украине районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ. В том же году 28 июня ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования по освобождению украинцев из российских тюрем.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России ПАСЕ
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