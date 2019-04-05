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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У Росії з’явився шанс повернутись у ПАРЄ

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      Ягланд пропонує зміну правил Ради Європи із поверненням Росії до ПАРЄ
      Ягланд пропонує зміну правил Ради Європи із поверненням Росії до ПАРЄ / Фото з відкритих джерел

      Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд запропонував змінити правила Ради Європи для того, щоб повернути російську делегацію до ПАРЄ. При цьому він зазначає – це не стане визнанням анексії українського Криму.

      Так, Ягланд не заперечує порушення статуту ПАРЄ з боку Росії, повідомляє "ЄП" з посиланням на щорічний звіт Ягланда, оприлюднений 4 квітня. однакгенсек Ради Європи нагадує, що Москва майже два роки не сплачує свій внесок до бюджету Ради Європи, але продовжує частково брати участь у міжурядовій роботі організації.

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      Тому він пропонує запровадити чотири принципи, які б "підкреслювали як права, так і обов’язки всіх держав членів РЄ". Таким чином для країн-членів участь в двох уставних органах РЄ – Комітеті міністрів та ПАРЄ – буде не можливістю, а обов’язком.

      Ще один намір Ягланда – щоб кожна країна-член мали однакові права на участь в органах РЄ і була повністю представлена у двох уставних органах, якщо до країни не застосовуються статті 7 та 8 статуту.

      Зазначимо, саме ці статті регулюють позбавлення права голосу делегації. Зараз позбавляти права голосу може ПАРЄ. Однак Ягланд наполягає, щоб це рішення ухвалював Комітет міністрів після консультацій з ПАРЄ. Також Ягланд наполягає, що всі держави-члени РЄ зобов'язані сумлінно співпрацювати з усіма органами і установами Ради Європи та своєчасно сплачувати свій фінансовий внесок.

      Такий підхід – правильний шлях вперед. Це не означатиме прийняття незаконної анексії Криму. Швидше це було б визнанням загальноєвропейського характеру Ради Європи та його місії по захисту прав людей всюди на нашому континенті,
      – пояснює генеральний секретар Ради Європи.

      Зазначимо, у Держдумі Росії заявляли, що Рада Європи повинна повернути їм внески за три роки. Там наскаржились, що російська делегація вже не брала участь в роботі ПАРЄ, проте гроші платила.

      Чому Росії немає у ПАРЄ?У 2018 році ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Тому Росія не змогла поновити своєї участі в організації до кінця 2018 року. Окрім того, Генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії.
      Ще 24 квітня 2018 році ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ. Того ж року 28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.

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      Теги: Новини політики Новини України ПАРЄ Новини Росії
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