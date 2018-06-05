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У Савченко объяснили, как она выжила голодая 75 дней

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Савченко выжила голодая 75 дней, так как имела большой вес
Савченко выжила голодая 75 дней, так как имела большой вес / Фото из открытых источников

Народный депутат без мандата Надежда Савченко справилась с голодовкой в течение 75 дней, поскольку имела большой вес. В целом, за это время политик похудела на 20 килограмм.

Об этом рассказала заместитель председателя ЧП "Общественная политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко в эфире телеканала Newsone.

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В частности, ведущий заметил, что процесс голодовки нардепа в СИЗО начинает вызывать сомнения и поинтересовался у Проторченко, как получается, что Савченко голодает почти три месяца и до сих пор жива.

В том числе, потому что вы сейчас так говорите. Балух (украинский политзаключенный – "24") голодает более 70 дней. И у вас сомнений это голодовка не вызывает. Она в России голодала максимально без перерыва 83 дня. Она потеряла более 20 килограмм. Потому что ее нормальный вес десантника в армии – 80 килограмм, а сейчас чуть больше 60,
– рассказала Проточенко.

Кроме того, помощница политика отметила, что "в Украине все делается специально для того, чтобы вызвать недоверие к Савченко".

Напомним, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку. 30 мая стало известно, что политик принял решение о прекращении голодовки, чтобы повторно пройти тестирование на "детекторе лжи".

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией так называемой "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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