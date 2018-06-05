У Савченко пояснили, як вона вижила голодуючи 75 днів

Народний депутат без мандата Надія Савченко справилася з голодуванням протягом 75 днів, оскільки мала велику вагу. Загалом, за цей час політик схудла на 20 кілограмів.

Про це розповіла заступник голови ПП "Громадська політична платформа Надії Савченко" Тетяна Проторченко в ефірі телеканалу Newsone.

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Зокрема, ведучий зауважив, що процес голодування нардепа в СІЗО починає викликати сумніви і поцікавився у Проторченко, як виходить, що Савченко голодує майже три місяці і до сих пір жива.

У тому числі, тому що ви зараз так говорите. Балух (український політв'язень – "24") голодує понад 70 днів. І у вас сумнівів це голодування не викликає. Вона в Росії голодувала максимально без перерви 83 дня. Вона втратила більше 20 кілограмів. Тому що її нормальна вага десантника в армії – 80 кілограмів, а зараз трохи більше 60,

– розповіла Проточенко.

Окрім того, помічниця політика наголосила, що "в Україні все робиться спеціально для того, щоб викликати недовіру до Савченко".

Нагадаємо, 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування. 30 травня стало відомо, що політик ухвалила рішення про припинення голодування, щоби повторно пройти тестування на "детекторі брехні".

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.