У Смешко могут возникнуть проблемы с попаданием в парламент, – эксперт

О шансах Игоря Смешко попасть в следующий парламент и заявление бизнес-партнера Зеленского Бориса Шефира относительно языковых квот – в прямом эфире 24 канала рассказал сопредседатель совета "Реанимационного Пакета Реформ" Тарас Шевченко.

О намерениях Смешко идти в парламент

Отметим, что накануне журналист Дмитрий Гордон стал главой предвыборного штаба экс-кандидата в президенты, лидера партии "Сила и Честь" Игоря Смешко на внеочередных парламентских выборах 2019 года.

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– Помню первое заявление Гордона, когда он анонсировал появление нового человека, который изменит ландшафт гонки за кресло главы государства. Было большое удивление, когда выяснилось, что это – Смешко. И когда он преодолел барьер в 5% на президентских выборах, скептиса относительно его потенциала пройти в Раду стало меньше.

У Смешко могут возникнуть проблемы с попаданием в парламент. Ведь на президентских выборах оценивают человека персонально, на парламентских же – команду.

– Пока мы ее еще не видели, а времени довольно мало. Есть такие лидеры, которым верят, и все равно, кто идет с ними. И не думаю, что это сработает в этом случае. Тем более, что на парламентских выборах будет еще больше вариантов выбора, чем на президентских.

О заявлении Шефира по языковым квотам

Совладелец студии и бизнес-партнер президента Зеленского Борис Шефир заявил, что в "Квартал 95" рассчитывают, что через два года ограничения в отношении русскоязычного контента в Украине будут сняты. Поэтому украинские компании могли бы реализовывать свою продукцию как в нашей стране, так и в странах СНГ.

– Обещаний один из основателей "95 Квартала" Борис Шефир относительно языковых квот не делал, потому что он не является представителем власти. И тут есть другой вопрос – какое мнение у тех бизнес-партнеров, которые ушли с президентом Владимиром Зеленским в политику. Владимир Зеленский в течение избирательной кампании мог избегать острых углов, не давать ответы на вопросы.

– А сейчас, неизбежно встанет вопрос, будет ли его русскоязычный избиратель разочарован, что Зеленский не начнет возвращать обратно определенные законы, менять квоты, а запрос на это есть.

Другой вариант – украиноязычный электорат будет разочарован. Фактически, для Зеленского это патовая ситуация. В идеале, наверное, для него было бы ничего не менять и оставить все, как есть.

– В общем, выигрышной ситуации нет. Если он ничего не меняет – то разочаровывается южный и восточный электорат, который ожидает, что эти изменения будут, – отметил эксперт. Языковой вопрос – очень важный для украинского общества. Надо, чтобы он развивался органично и не использовался в политических интересах.

Больше – смотрите в интервью.