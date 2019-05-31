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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У Смешка можуть виникнути проблеми з потраплянням у парламент, – експерт

      Актуальне інтерв'ю 272 Читать новость на русском

      Про шанси Ігоря Смешка потрапити у наступний парламент та заяву бізнес-партнера Зеленського Бориса Шефіра щодо мовних квот – у прямому ефірі 24 каналу розповів співголова ради "Реанімаційного Пакету Реформ" Тарас Шевченко.

      Про наміри Смешка йти у парламент

      Зазначимо, що напередодні журналіст Дмитро Гордон став головою передвиборчого штабу екс-кандидата в президенти, лідера партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка на позачергових парламентських виборах 2019 року.

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      – Пригадую першу заяву Гордона, коли він анонсував появу нової людини, яка змінить ландшафт гонки за крісло глави держави. Було велике здивування, коли з'ясувалося, що це – Смешко. Та коли він подолав бар'єр у 5% на президентських виборах, скепсису щодо його потенціалу пройти у Раду стало менше.

      У Смешка можуть виникнути проблеми з потраплянням у парламент. Адже на президентських виборах оцінюють людину персонально, на парламентських же – команду.

      – Поки що ми її ще не бачили, а часу досить мало. Є такі лідери, яким вірять, і все одно, хто йде з ними. Та не думаю, що це спрацює в цьому випадку. Тим більше, що на парламентські вибори буде ще більше варіантів вибору, ніж на президентських. 

      Про заяву Шефіра щодо мовних квот

      Співвласник студії і бізнес-партнер президента Зеленського Борис Шефір заявив, що у "Квартал 95" розраховують, що за два роки обмеження стосовно російськомовного контенту в Україні будуть зняті. Відтак українські компанії могли б реалізовувати свою продукцію як у нашій країні, так і в країнах СНД.

      – Обіцянок один із засновників "95 Кварталу" Борис Шефір щодо мовних квот не робив, бо він не є представником влади. І тут є інше питання – яка думка у тих бізнес-партнерів, які пішли з президентом Володимиром Зеленським у політику. Володимир Зеленський протягом виборчої кампанії міг уникати гострих кутів, не давати відповіді на питання.

      – А зараз, неминуче постане питання, чи його російськомовний виборець буде розчарований, що Зеленський не почне повертати назад певні закони, міняти квоти, а запит на це є. 

      Інший варіант – україномовний електорат буде розчарований. Фактично, для Зеленського це патова ситуація. В ідеалі, напевно, для нього було б нічого не змінювати і залишити все, як є.

      – Загалом, виграшної ситуації немає. Якщо він нічого не змінює – то розчаровується південний та східний електорат, який очікує, що ці зміни будуть. Мовне питання – дуже важливе для українського суспільства. Треба, щоб воно розвивалося органічно і не використовувалося в політичних інтересах.

      Більше – дивіться в інтерв'ю.

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Новини політики Ігор Смешко
      Джерело: 24 канал
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