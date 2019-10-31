У Трампа блокировали резолюцию Госдепа по захвату украинских моряков, – СМИ

Белый дом заблокировал заявление Госдепа об осуждении захвата украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Госдеп отреагировал быстро, об этом рассказал бывший помощник бывшего специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера Кристофер Андерсон, пишет The Guardian.

Обратите внимание: Россия может объявить освобожденных из плена моряков в розыск, – адвокат

Он подчеркнул, что резолюция задержалась на уровне Белого дома.

В то время как мои коллеги из Государственного департамента быстро подготовили заявление, в котором осуждали Россию за ее эскалацию, высшие должностные лица в Белом доме запретили его обнародовать,

– заявил Андерсон.

По его словам, ключевую роль в этом сыграл адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Как Россия захватила украинских моряков и корабли?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

"Суд в Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в "незаконном пересечении границы". Всех пленных моряков удерживали в российских в СИЗО.

Украинские моряки вернулись в Украину 7 сентября вместе с другими узниками Кремля – тогда состоялся обмен с Россией формате 35 на 35. Однако корабли Россия так пока и не отдала.