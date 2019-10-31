У Трампа блокували резолюцію Держдепу по захопленню українських моряків, – ЗМІ

Білий дім заблокував заяву Держдепу про засудження захоплення українських моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Держдеп відреагував швидко, про це розповів експомічник спеціального колишнього представника Держдепартаменту США Курта Волкера Крістофер Андерсон, пише The Guardian.

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Він наголосив, що резолюція затрималась на рівні Білого дому.

У той час як мої колеги з Державного департаменту швидко підготували заяву, в якій засуджували Росію за її ескалацію, вищі посадові особи в Білому домі заборонили її оприлюднити,

– заявив Андерсон.

За його словами, ключову роль в цьому зіграв адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

Як Росія захопила українських моряків та кораблі?

25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

"Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Усіх полонених моряків утримували у російських в СІЗО.

Українські моряки повернулися до України 7 вересня разом з іншими в'язнями Кремля – тоді відбувся обмін з Росією форматі 35 на 35. Однак кораблі Росія так поки що і не віддала.