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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

У всех на глазах: в Париже установили слишком откровенные общественные писсуары

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"Уритротуар" появился на улицах Парижа: общественность возмущена
"Уритротуар" появился на улицах Парижа: общественность возмущена / reuters.com

На улицах Парижа появились публичные писсуары, они – новые и экологичные, однако, местные жители возмущены их появлением. Все потому, что уборные ничем не скрытые от взглядов прохожих.

Об этом информирует Reuters.

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Новый экологический туалет получил название "уритротуар", которое происходит от двух французских слов, обозначающих писсуар и тротуар. Гардеробная представляет собой коробку с отверстием в передней части и кадкой цветов сверху. Внутри есть солома, которая превращается в компост, пригодный для дальнейшего использования в парках и садах.

Дизайнер писсуара говорит, что его устройство предлагает "экологическое решение проблемы общественных туалетов".

Однако парижанам такая гардеробная на улицах их города совсем не импонирует. Они считают, что "уритротуары" портят облик Парижа. Первый ярко-красный экземпляр, установленный неподалеку от Собора Парижской Богоматери на острове Сен-Луи, вызвал особое возмущение.

В мэрии города, в свою очередь, считают, что эти устройства просто необходимы.

Если мы ничего не сделаем, тогда мужчины просто продолжат справлять нужду на улице. Если это действительно сильно беспокоит людей, то мы найдем другое место для расположения этих туалетов,
– подчеркнули в мэрии.

Теги: Курьезные новости Новости Франции
Источник: 24 Канал
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