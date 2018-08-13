У всіх на очах: у Парижі встановили занадто відверті громадські пісуари

На вулицях Парижа з'явилися публічні пісуари, вони – нові та екологічні, проте, місцеві жителі обурені їх появою. Все тому, що вбиральні нічим не приховані від поглядів перехожих.

Про це інформує Reuters.

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Новий екологічний туалет отримав назву "уритротуар", яка походить від двох французьких слів, що позначають пісуар і тротуар. Вбиральня являє собою коробку з отвором у передній частині і діжкою квітів зверху. Всередині є солома, яка перетворюється на компост, придатний для подальшого використання в парках і садах.

Дизайнер пісуара каже, що його пристрій пропонує "екологічне рішення проблеми громадських туалетів".

Проте парижанам така вбиральня на вулицях їхнього міста геть не імпонує. Вони вважають, що "уритротуари" псують вигляд Парижа. Перший яскраво-червоний екземпляр, встановлений неподалік від Собору Паризької Богоматері на острові Сен-Луї, викликав особливе обурення.

У мерії міста, своєю чергою, вважають, що ці пристрої просто необхідні.

Якщо ми нічого не зробимо, тоді чоловіки просто продовжать справляти потребу на вулиці. Якщо це справді сильно турбує людей, то ми знайдемо інше місце для розташування цих туалетів,

– наголосили у мерії.