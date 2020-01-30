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      В Запорожье волонтеру сожгли авто: видео

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      В Запорожье волонтеру сожгли авто / Скриншот из видео

      В Днепровском районе Запорожья сгорел автомобиль Volkswagen В6. Машина принадлежит журналисту и волонтеру Андрею Лукину.

      Инцидент произошел в ночь на 30 января, сообщил в фейсбуке Андрей Лукин.

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      По словам волонтера, неизвестные негодяи лишили его транспортного средства, "на котором он осуществлял журналистскую и волонтерскую работу".

      И, конечно же, мешал кому-то... Очень сильно эта машина помогала и выручала меня и людей, с которыми мы осуществляли нашу деятельность,
      – написал журналист.

      О пожаре мужчина узнал от соседей. В ГСЧС подтвердили факт пожара, причины пока еще устанавливаются.

      Обратите внимание! Во Львове журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук ночью сожгли машину. По словам соседей, неизвестный поджег авто намеренно. Как это было – по ссылке.

      В Запорожье волонтеру и журналисту сожгли авто: видео

      Горит авто журналиста: виде​о

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Запорожья Журналисты Волонтеры ГСЧС Пожар
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