В Запорожье волонтеру сожгли авто: видео

В Днепровском районе Запорожья сгорел автомобиль Volkswagen В6. Машина принадлежит журналисту и волонтеру Андрею Лукину.

Инцидент произошел в ночь на 30 января, сообщил в фейсбуке Андрей Лукин.

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По словам волонтера, неизвестные негодяи лишили его транспортного средства, "на котором он осуществлял журналистскую и волонтерскую работу".

И, конечно же, мешал кому-то... Очень сильно эта машина помогала и выручала меня и людей, с которыми мы осуществляли нашу деятельность,

– написал журналист.

О пожаре мужчина узнал от соседей. В ГСЧС подтвердили факт пожара, причины пока еще устанавливаются.

Обратите внимание! Во Львове журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук ночью сожгли машину. По словам соседей, неизвестный поджег авто намеренно. Как это было – по ссылке.

В Запорожье волонтеру и журналисту сожгли авто: видео

Горит авто журналиста: виде​о