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      У Запоріжжі волонтеру спалили авто: відео

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      У Запоріжжі волонтеру спалили авто / Скріншот з відео

      У Дніпровському районі Запоріжжя згорів автомобіль Volkswagen В6. Машина належить журналісту та волонтеру Андрію Лукіну.

      Інцидент трапився у ніч на 30 січня, повідомив у фейсбуці Андрій Лукін.

      До речі: У Херсоні спалили офіс партії Шарія: фото

      За словами волонтера, невідомі негідники позбавили його транспортного засобу, "на якому він здійснював журналістську та волонтерську роботу".

      І, звичайно, заважав комусь… Дуже сильно ця машина допомагала і виручала мене і людей, з якими ми здійснювали нашу діяльність,
      – написав журналіст.

      Про пожежу чоловік дізнався від сусідів. У ДСНС підтвердили факт пожежі, причини наразі ще встановлюють.

      Зверніть увагу! У Львові журналістці "Радіо Свобода" Галині Терещук вночі спалили машину. За словами сусідів, невідомий підпалив авто навмисно. Як це було – за посиланням.

      У Запоріжжі волонтеру та журналісту спалили авто: відео

      Горить авто журналіста: відео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Запоріжжя Волонтери Журналісти Пожежа ДСНС
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