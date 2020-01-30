У Запоріжжі волонтеру спалили авто: відео

У Дніпровському районі Запоріжжя згорів автомобіль Volkswagen В6. Машина належить журналісту та волонтеру Андрію Лукіну.

Інцидент трапився у ніч на 30 січня, повідомив у фейсбуці Андрій Лукін.

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За словами волонтера, невідомі негідники позбавили його транспортного засобу, "на якому він здійснював журналістську та волонтерську роботу".

І, звичайно, заважав комусь… Дуже сильно ця машина допомагала і виручала мене і людей, з якими ми здійснювали нашу діяльність,

– написав журналіст.

Про пожежу чоловік дізнався від сусідів. У ДСНС підтвердили факт пожежі, причини наразі ще встановлюють.

Зверніть увагу! У Львові журналістці "Радіо Свобода" Галині Терещук вночі спалили машину. За словами сусідів, невідомий підпалив авто навмисно. Як це було – за посиланням.

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