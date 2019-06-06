У Зеленского хотят проводить экскурсии в Администрации Президента

Команда Владимира Зеленского хочет начать водить экскурсии в Администрацию Президента, чтобы люди могли приходить и здороваться с главой государства.

Об этом рассказал первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Трофимов в интервью "Украинской правде", добавив, что само здание АП очень давит и их команда хочет это изменить.

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У нас есть желание вводить какие-то ежемесячные стратегические сессии с людьми, с экспертами, которые бы нас чему-то учили. Мы хотим здесь сделать экскурсии, чтобы, например, детей сюда запустить, чтобы они могли прийти, увидеть президента, поздороваться с ним и пойти дальше. То есть сюда надо впустить жизнь. Первое впечатление – здесь все изолированное,

– рассказал Трофимов.

Он добавил, что здание АП очень большое, и что он пока на всех этажах еще не побывал.

"Здесь очень большое пространство, можно выдавать какой-то самокат, сигвей, чтобы доехать в другой кабинет. Помню, первые дни я искал кабинет Днепрова и не мог понять, где он находится. По-честному, я был лишь на нескольких этажах в этом здании", – заявил первый замглавы АП.

Он также добавил, что еще не видел ни бассейна, ни тренажерного зала.

"Не нашел. Я с удивлением узнал, что здесь есть тренажерный зал, химчистка, библиотека, почта, масса каких-то вещей. Но, честно говоря, я еще не посмотрел, просто некогда. Знаю точно, что президент и глава АП уже тренируются здесь в зале, приходят к 7 утра на работу", – подытожил Трофимов.

Почему Зеленский хочет переехать с Банковой

Еще накануне второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что намерен перенести Администрацию Президента с Банковой в Киеве в другое место. Как пояснил политик, он не планирует пользоваться президентской резиденцией, потому что не видит в ней смысла. Заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко сказал, что команда Зеленского прорабатывает два варианта переезда уже в этом году.



Зеленский хочет переехать с Банковой

Однако такую инициативу Зеленского в Государственной охране назвали "не лучшим вариантом". По их словам, в правительственном квартале президент будет более защищенным, чем в любом другом новом месте.

На следующий день после инаугурации Владимира Зеленского, 22 мая, в Киеве открыли для свободного прохода людей улицу Банковую, на которой расположена Администрация Президента Украины. Также убрали кордоны нацгвардейцев, которые охраняли улицу.

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Проход Банковой закрыли еще при президенте-беглеце Викторе Януковиче во время Евромайдана. Она была закрыта для обычных граждан и все 5 лет правления Петра Порошенко.