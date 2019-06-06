У Зеленського хочуть проводити екскурсії в Адміністрації Президента

Команда Володимира Зеленського хоче почати водити екскурсії в Адміністрацію Президента, щоб люди могли приходити і вітатися з главою держави.

Про це розповів перший заступник голови Адміністрації президента Сергій Трофімов в інтерв’ю "Українській правді", додавши, що сама будівля АП дуже тисне і їхня команда хоче це змінити.

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У нас є бажання вводити якісь щомісячні стратегічні сесії з людьми, з експертами, які би нас чогось навчали. Ми хочемо тут зробити екскурсії, щоб, наприклад, дітей сюди запустити, щоб вони могли прийти, побачити президента, привітатися з ним і піти далі. Тобто сюди треба впустити життя. Перше враження – тут все ізольоване,

– розповів Трофімов.

Він додав, що будівля АП дуже велика, і що він наразі на всіх поверхах ще не побував.

"Тут дуже великий простір, можна видавати якийсь самокат, сігвей, щоб доїхати в інший кабінет. Пам'ятаю, перші дні я шукав кабінет Дніпрова і не міг зрозуміти, де він знаходиться. По-чесному, я був лише на кількох поверхах у цій будівлі", – заявив перший заступник голови АП.

Він також додав, що ще не бачив ні басейна, ні тренажерного залу.

"Не знайшов. Я з подивом дізнався, що тут є тренажерний зал, хімчистка, бібліотека, пошта, маса якихось речей. Але, чесно кажучи, я ще всього не подивився, просто немає коли. Знаю точно, що президент і глава АП вже тренуються тут у залі, приходять до 7 ранку на роботу", - підсумував Трофімов.

Чому Зеленський хоче переїхати з Банкової

Ще напередодні другого туру президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що має намір перенести Адміністрацію Президента з Банкової у Києві на інше місце. Як пояснив політик, він не планує користуватися президентською резиденцією, бо не бачить у ній сенсу. Заступник голови Адміністрації президента Кирило Тимошенко сказав, що команда Зеленського опрацьовує два варіанти переїзду вже цього року.



Зеленський хоче переїхати з Банкової

Однак таку ініціативу Зеленського у Державній охороні назвали "не найкращим варіантом". За їхніми словами, в урядовому кварталі президент буде більш захищеним, ніж у будь-якому іншому новому місці.

Наступного дня після інавгурації Володимира Зеленського, 22 травня, у Києві відкрили для вільного проходу людей вулицю Банкову, на якій розташована Адміністрація Президента України. Також прибрали кордони нацгвардійців, які охороняли вулицю.

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Прохід Банковою закрили ще за президента-втікача Віктора Януковича під час Євромайдану. Вона була закрита для звичайних громадян і усі 5 років правління Петра Порошенка.