06:07
6 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Страшна зброя Путіна. Відеогра з оголеним Сталіним
      Вєсті Кремля
      22:48, 5 червня
      Вєсті.UA: У Кличка з'явився новий брат. Савченко риє собі яму
      Вєсті.UA
      22:05, 5 червня
      Тихий бізнес МВС: як власникам авто не потрапити до рук шахраїв
      ЦРУ
      09:00, 5 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Зеленського хочуть проводити екскурсії в Адміністрації Президента

      40 Читать новость на русском
      Адміністрація Президента
      Адміністрація Президента / Фото з відкритих джерел

      Команда Володимира Зеленського хоче почати водити екскурсії в Адміністрацію Президента, щоб люди могли приходити і вітатися з главою держави.

      Про це розповів перший заступник голови Адміністрації президента Сергій Трофімов  в інтерв’ю "Українській правді", додавши, що сама будівля АП дуже тисне і їхня команда хоче це змінити.

      Читайте також: Зеленський покидає Банкову: куди може переїхати Адміністрація Президента

      У нас є бажання вводити якісь щомісячні стратегічні сесії з людьми, з експертами, які би нас чогось навчали. Ми хочемо тут зробити екскурсії, щоб, наприклад, дітей сюди запустити, щоб вони могли прийти, побачити президента, привітатися з ним і піти далі. Тобто сюди треба впустити життя. Перше враження – тут все ізольоване,
      – розповів Трофімов.

      Він додав, що будівля АП дуже велика, і що він наразі на всіх поверхах ще не побував.

      "Тут дуже великий простір, можна видавати якийсь самокат, сігвей, щоб доїхати в інший кабінет. Пам'ятаю, перші дні я шукав кабінет Дніпрова і не міг зрозуміти, де він знаходиться. По-чесному, я був лише на кількох поверхах у цій будівлі", – заявив перший заступник голови АП.

      Він також додав, що ще не бачив ні басейна, ні тренажерного залу.

      "Не знайшов. Я з подивом дізнався, що тут є тренажерний зал, хімчистка, бібліотека, пошта, маса якихось речей. Але, чесно кажучи, я ще всього не подивився, просто немає коли. Знаю точно, що президент і глава АП вже тренуються тут у залі, приходять до 7 ранку на роботу", - підсумував Трофімов.

      Чому Зеленський хоче переїхати з Банкової

      Ще напередодні другого туру президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що має намір перенести Адміністрацію Президента з Банкової у Києві на інше місце. Як пояснив політик, він не планує користуватися президентською резиденцією, бо не бачить у ній сенсу. Заступник голови Адміністрації президента Кирило Тимошенко сказав, що команда Зеленського опрацьовує два варіанти переїзду вже цього року.

      зеленський адміністрація президента
      Зеленський хоче переїхати з Банкової

      Однак таку ініціативу Зеленського у Державній охороні назвали "не найкращим варіантом". За їхніми словами, в урядовому кварталі президент буде більш захищеним, ніж у будь-якому іншому новому місці.

      Наступного дня після інавгурації Володимира Зеленського, 22 травня, у Києві відкрили для вільного проходу людей вулицю Банкову, на якій розташована Адміністрація Президента України. Також прибрали кордони нацгвардійців, які охороняли вулицю.

      Читайте також: Басейн, сауна та дві їдальні: чим може вразити будівля АП на Банковій 

      Прохід Банковою закрили ще за президента-втікача Віктора Януковича під час Євромайдану. Вона була закрита для звичайних громадян і усі 5 років правління Петра Порошенка.

      blog_ava
      Ющенку висунули підозру через "Межигір'я": у чому політика звинувачує ГПУ
      5 червня
      2619
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Адміністрація Президента
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      5 червня , 23:06 Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 26607
      Головні новини 5 червня: похорон вбитого 5-річного Кирила Тлявова, нове перемир'я на Донбасі
      5 червня , 22:20 Головні новини 5 червня: похорон вбитого 5-річного Кирила Тлявова, нове перемир'я на Донбасі
      2400
      Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      5 червня , 22:00 Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      Повернись живим 543
      Зеленський у Брюсселі: заяви, домовленості та зустрічі президента – фото, відео
      5 червня , 21:05 Зеленський у Брюсселі: заяви, домовленості та зустрічі президента – фото, відео
      Наталя Боднар 2101
      Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
      5 червня , 21:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
      1024
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук