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      В команде Зеленского требуют снизить цены на газ с 1 мая

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      Команда Зеленского призвала правительство снизить цены на газ для населения
      Команда Зеленского призвала правительство снизить цены на газ для населения / Фото из открытых источников

      Команда победителя президентских выборов Владимира Зеленского призывает Кабинет министров и Нафтогаз Украины "снизить цену на газ с 1 мая и согласовать это с Международным валютным фондом". Однако решение о снижение уже приняли в Кабмине.

      Сегодня цена газа для населения в Украине выше, чем цена газа на бирже в Европе, сообщила команда Зеленского на официальном Telegram-канале.

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      "Поэтому мы призываем НАК "Нафтогаз Украины" и Кабинет министров провести соответствующие консультации с МВФ и, вместо запланированного повышения, выйти на снижение цены газа для населения с 1 мая", – говорится в сообщении.

      Так цена возрастет или уменьшится?

      22 апреля "Нафтогаз" согласился на условия Кабинета министров Украины относительно урегулирования цены на газ. Соответственно, с 1 мая население будет платить меньше по тарифу – 8,25 гривен за кубометр. Согласованный между Кабмином и "Нафтогазом" механизм позволяет не только избежать повышения стоимости газа, но и уменьшить цену.

      Однако повышение цены анонсировали ранее – в "Нафтогазе" предварительно заявляли, что не смогут выполнить последнее постановление Кабмина о снижении цены на газ для населения. Поэтому, с 1 мая стоимость газа для бытовых потребителей должна вырасти и составить около 9,7-9,8 гривни за кубометр.

      Почему украинцы теперь платят за газ больше и как будет дальше?
      Кабмин в ноябре прошлого года повысил цену на газ для населения до 8,55 гривен за кубический метр. 17 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил ультиматум главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву – если он не снизит стоимость газа до 24 апреля, то может забыть о своей должности. В течение мая текущего года изменения будут внесены для действующих договоров на продажу газа между "Нафтогазом" и всеми контрагентами, покупающими газ в соответствии с требованиями "Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа".

      В команде Зеленского также отметили, что вызовы, связанные с ограничением поставок российских нефтепродуктов с 1 июня и возможной остановкой транзита газа с 1 января 2020 года, требуют эффективных, быстрых действий и объединение усилий.

      О каких нефтяных ограничениях идет речь?

      Россия установила запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов, а также расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров. Комментируя это, российский премьер заявил, что они "вынуждены защищать свои интересы и принять соответствующие меры". Однако эксперты уверяют – без топлива не останемся, ведь есть поставки из других стран и выход к морю. Кроме того, в документе нет запрета поставки, а есть введение режима согласования поставки нефтепродуктов в Украину через Министерство экономики России.


      Команда Зеленского       призывает снизить цену на газ

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      Теги: Новости Украины Новости политики Цены Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Нафтогаз Газ
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