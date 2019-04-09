00:50
10 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Избушка для Путина. Россия возвращается в СССР
      Вєсті Кремля
      22:03, 9 апреля
      Вести.UA: Порошенко кардинально изменился. Немногочисленная "ЗеКоманда"
      Вєсті.UA
      21:20, 9 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      У Зеленского заявили, что юрист Коломойского в команде – как врач

      116 Читати новину українською
      Андрей Богдан является адвокатом Коломойского и работает в штабе Зеленского
      Андрей Богдан является адвокатом Коломойского и работает в штабе Зеленского / Фото из открытых источников

      Работа адвоката олигарха Игоря Коломойского – Андрея Богдана – в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского никоим образом не влияет на взгляды политика.

      Журналисты Bihus.info провели расследование и 9 апреля сообщили, что адвокат Коломойского – Богдан – представляет Зеленского на официальных встречах и продолжает системно летать к олигарху в Израиль. А еще Богдан имел тайную встречу с главой НАБУ Артемом Сытником.

      Читайте также: Адвокат Коломойского и в то же время представитель Зеленского тайно встретился с Сытником

      "Юрист – это как врач. Он помогает тем, кто обращается к нему. То есть тот факт, что господин Богдан оказывал какие-либо юридические услуги кому-то из известных людей это совсем не значит...", – заявил эксперт команды Зеленского по вопросам электронного управления и народовластия Александр Мережко, сообщает "Громадське".

      То есть я не вижу ни одной логической или юридической связи между тем, что он работал как специалист с кем-то, что это как-то меняет ситуацию или имеет какое-то влияние на взгляды господина Зеленского,
      – добавил Мережко.

      Он добавил, что пока не все хотят объявлять о своем сотрудничестве со штабом Зеленского, чтобы не рисковать оказаться в опасности.

      Кто такой Андрей Богдан?
      Адвокат Коломойского, который в 2014 году имел статус советника олигарха, когда тот возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию. Несмотря на выезд Коломойского из Украины сначала в Женеву, а затем в Израиль, сотрудничество бизнесмена с адвокатом не завершилась. В 2016 году Богдан признавал, что Коломойский является одним из его клиентов.

      Полное расследование Bihus.info читайте здесь: Какие отношения должны Зеленский и Коломойский: впечатляющее расследование

      blog_ava
      Возле офиса Зеленского устроили митинг пенсионеров и студентов: возникли столкновения
      9 апреля
      2017
      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 9 апреля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 апреля: где и когда пройдут дебаты, из "Самопомочи" уйдет часть нардепов
      9 апреля , 22:36 Главные новости 9 апреля: где и когда пройдут дебаты, из "Самопомочи" уйдет часть нардепов
      469
      Порция мифов "ЛНР", или Российские паспорта бывают разные...
      9 апреля , 22:01 Порция мифов "ЛНР", или Российские паспорта бывают разные...
      Ольга Черненко 351
      Бачив смерть своїми очима: зворушлива історія молдованина, який захищає Україну на Донбасі
      9 апреля , 21:30 Бачив смерть своїми очима: зворушлива історія молдованина, який захищає Україну на Донбасі
      Віталій Дейнега 96
      Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      9 апреля , 20:01 Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      Яніна Ткачук 687
      Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      9 апреля , 19:00 Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      Євгенія Мазур 566
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Киеве Notre-Dame de Paris в последний раз собрал полный зал
       14 декабря 2011 , 08:43 1
      Нардеп: вопрос "евроблях" могут решить на этой неделе
       5 ноября 2018 , 15:20
      За 2018 год украинцы уплатили 163,3 млн грн транспортного налога
       19 декабря 2018 , 14:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук