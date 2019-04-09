У Зеленского заявили, что юрист Коломойского в команде – как врач

Работа адвоката олигарха Игоря Коломойского – Андрея Богдана – в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского никоим образом не влияет на взгляды политика.

Журналисты Bihus.info провели расследование и 9 апреля сообщили, что адвокат Коломойского – Богдан – представляет Зеленского на официальных встречах и продолжает системно летать к олигарху в Израиль. А еще Богдан имел тайную встречу с главой НАБУ Артемом Сытником.

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"Юрист – это как врач. Он помогает тем, кто обращается к нему. То есть тот факт, что господин Богдан оказывал какие-либо юридические услуги кому-то из известных людей это совсем не значит...", – заявил эксперт команды Зеленского по вопросам электронного управления и народовластия Александр Мережко, сообщает "Громадське".

То есть я не вижу ни одной логической или юридической связи между тем, что он работал как специалист с кем-то, что это как-то меняет ситуацию или имеет какое-то влияние на взгляды господина Зеленского,

– добавил Мережко.

Он добавил, что пока не все хотят объявлять о своем сотрудничестве со штабом Зеленского, чтобы не рисковать оказаться в опасности.

Кто такой Андрей Богдан?

Адвокат Коломойского, который в 2014 году имел статус советника олигарха, когда тот возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию. Несмотря на выезд Коломойского из Украины сначала в Женеву, а затем в Израиль, сотрудничество бизнесмена с адвокатом не завершилась. В 2016 году Богдан признавал, что Коломойский является одним из его клиентов.

Полное расследование Bihus.info читайте здесь: Какие отношения должны Зеленский и Коломойский: впечатляющее расследование