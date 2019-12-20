В Германии запретили Uber

Во Франкфурте суд запретил деятельность сервиса онлайн-заказа такси Uber. Мобильное приложение не имеет лицензии на перевозку в стране.

Иск против Uber подала служба такси Taxi Deutschland, сообщает пресс-служба суда.

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Представитель компании Taxi Deutschland уверяет, что Uber не имеет разрешения на перевозку пассажиров в Германии, однако устанавливает тарифы и собирает стоимость проезда.

Заметим, что Uber работает в Берлине, Франкфурте, Мюнхене и других городах Германии. Сервис сотрудничает с компаниями, которые занимаются прокатом автомобилей, и их лицензированными водителями.

Однако суд выявил у бизнес-модели различные антиконкурентные нарушения.

С точки зрения пассажира Uber сам предоставляет услугу и поэтому является предпринимателем в смысле закона о пассажирских перевозках,

– считает судья.

Что означает решение суда

Постановление суда вступает в силу немедленно. Оно является очень проблематичным для компании. В Uber заявили, что будут искать способ "обеспечить продолжение предоставления услуг в Германии".

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Что известно о Uber

Uber – сервис такси. Американская компания создала мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Услуги Uber доступны в более чем 200 крупных городах в 67 странах мира.