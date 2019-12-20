У Німеччині заборонили Uber

У Франкфурті суд заборонив діяльність сервісу онлайн-замовлення таксі Uber. Мобільний додаток не має ліцензії на перевезення в країні.

Позов проти Uber подала служба таксі Taxi Deutschland, повідомляє пресслужба суду.

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Представник компанії Taxi Deutschland запевняє, що Uber не має дозволу на перевезення пасажирів у Німеччині, проте встановлює тарифи та збирає вартість проїзду.

Зауважимо, що Uber працює в Берліні, Франкфурті, Мюнхені та в інших містах Німеччини. Сервіс працює з компаніями, які займаються прокатом автомобілів, та їхніми ліцензованими водіями.

Однак суд виявив у бізнес-моделі різні антиконкурентні порушення.

З погляду пасажира Uber сам надає послугу і тому є підприємцем у розумінні закону про пасажирські перевезення,

– вважає суддя.

Що означає рішення суду

Ухвала суду набирає чинності негайно. Вона є дуже проблематичною для компанії. В Uber заявили, що шукатимуть спосіб "забезпечити продовження надання послуг у Німеччині".

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Що відомо про UberUber – сервіс таксі. Американська компанія створила мобільний застосунок для пошуку, виклику та оплати таксі або приватних водіїв. Послуги Uber доступні у більш ніж 200 великих містах в 67 країнах світу.