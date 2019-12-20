10:47
20 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ СТРІЛЯНИНА У МОСКВІ БІЛЯ ФСБ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін відбудовує Сирію заради Лаврова. Залякування від Росії
      Вєсті Кремля
      21:08, 19 грудня
      Вєсті.UA: Справжня сенсація від Тимошенко. Ілля Кива знайшов себе
      Вєсті.UA
      20:38, 19 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ СТРІЛЯНИНА У МОСКВІ БІЛЯ ФСБ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      У Німеччині заборонили Uber

      694 Читать новость на русском
      Суд у Німеччині заборонив сервіс таксі Uber / autonews.autoua.net

      У Франкфурті суд заборонив діяльність сервісу онлайн-замовлення таксі Uber. Мобільний додаток не має ліцензії на перевезення в країні.

      Позов проти Uber подала служба таксі Taxi Deutschland, повідомляє пресслужба суду.

      До речі: Uber розпочав боротьбу з балакучими водіями

      Представник компанії Taxi Deutschland запевняє, що Uber не має дозволу на перевезення пасажирів у Німеччині, проте встановлює тарифи та збирає вартість проїзду.

      Зауважимо, що Uber працює в Берліні, Франкфурті, Мюнхені та в інших містах Німеччини. Сервіс працює з компаніями, які займаються прокатом автомобілів, та їхніми ліцензованими водіями.

      Однак суд виявив у бізнес-моделі різні антиконкурентні порушення.

      З погляду пасажира Uber сам надає послугу і тому є підприємцем у розумінні закону про пасажирські перевезення,
      – вважає суддя.

      Що означає рішення суду

      Ухвала суду набирає чинності негайно. Вона є дуже проблематичною для компанії. В Uber заявили, що шукатимуть спосіб "забезпечити продовження надання послуг у Німеччині".

      До речі: Uber запустив новий сервіс: тепер клієнти можуть викликати цілий катер

      Що відомо про UberUber – сервіс таксі. Американська компанія створила мобільний застосунок для пошуку, виклику та оплати таксі або приватних водіїв. Послуги Uber доступні у більш ніж 200 великих містах в 67 країнах світу.

      Український журналіст елегантно заткнув за пояс пропагандиста просто у Кремлі: відео
      сьогодні
      8266
      Автор: Северин Трач
      Теги: Транспорт Новини політики Рішення суду Uber
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:00 Найкращі книжки 2019 року, які варті уваги
      Євгенія Мазур 220
      сьогодні , 08:40 Я не хочу бачити радянський союз у своїй тарілці, – Клопотенко
      Євген Клопотенко 848
      сьогодні , 01:34 Що збрехав Путін про Україну в щорічному зверненні
      Антон Голобородько 2525
      19 грудня , 23:00 Головний лікар плачевного тубдиспансеру у Тернополі живе у маєтках і отримує 700 тисяч на рік
      Олександра Устінова 1940
      19 грудня , 22:00 Комедія про війну "Наші котики", або Гумор як спосіб реабілітації
      Блог Соцмережі 473
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук