Подразделения теробороны дали советы, как уберечь крыши домов от проникновения диверсантов.

Украинцы, которые вышли защищать города от врага, рассказали, как можно помочь им и навредить диверсантам.

Внимание Отмечена буквой V: украинские военные разыскивают колонну вражеской техники с террористами

Что нужно делать:

Рассыпайте на лестнице перед выходами на крыши домов муку, шпаклевку, гипс и тому подобное. Это позволит понимать было ли проникновение на крышу и не будет тратить силы на проверку.

Не впускайте в подъезды и квартиры незнакомых лиц, даже если они в гражданской одежде.

Не подключайте к соседским чатам новых пользователей.

К слову, предварительно в ГСЧС отметили, что их работники не проверяют места укрытия украинцев. Поэтому люди, которые представляются спасателями, могут быть диверсантами.

Диверсанты расставляют метки в столице: смотрите видео

Полный текст сообщения теробороны

Подразделения территориальной обороны просят жителей всех городов Украины о помощи:

Рассыпайте на лестнице перед выходами на крыши домов муку, шпаклевку, гипс и тому подобное. Это позволит понимать, было ли проникновение на крышу и не будет тратить силы на проверку.

Не впускайте в подъезды и квартиры незнакомых лиц, даже если они в гражданской одежде.

Не подключайте к соседским чатам новых пользователей.

Вперед к нашей победе над врагом!

Берегите свои жизни! Все будет Украина!

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