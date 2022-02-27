Как уберечь крыши домов от проникновения диверсантов
Подразделения теробороны дали советы, как уберечь крыши домов от проникновения диверсантов.
Украинцы, которые вышли защищать города от врага, рассказали, как можно помочь им и навредить диверсантам.
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Что нужно делать:
- Рассыпайте на лестнице перед выходами на крыши домов муку, шпаклевку, гипс и тому подобное. Это позволит понимать было ли проникновение на крышу и не будет тратить силы на проверку.
- Не впускайте в подъезды и квартиры незнакомых лиц, даже если они в гражданской одежде.
- Не подключайте к соседским чатам новых пользователей.
К слову, предварительно в ГСЧС отметили, что их работники не проверяют места укрытия украинцев. Поэтому люди, которые представляются спасателями, могут быть диверсантами.
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Полный текст сообщения теробороны
Подразделения территориальной обороны просят жителей всех городов Украины о помощи:
Рассыпайте на лестнице перед выходами на крыши домов муку, шпаклевку, гипс и тому подобное. Это позволит понимать, было ли проникновение на крышу и не будет тратить силы на проверку.
Не впускайте в подъезды и квартиры незнакомых лиц, даже если они в гражданской одежде.
Не подключайте к соседским чатам новых пользователей.
Вперед к нашей победе над врагом!
Берегите свои жизни! Все будет Украина!
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